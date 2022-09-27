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外資大量撤離如何應對？楊金龍：將採外匯管制手段

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
央行總裁楊金龍。本報資料照
央行總裁楊金龍。本報資料照

國民黨立委曾銘宗今（27）日針對近期台股狀況詢問央行總裁楊金龍「萬一短期內外資撤出1,000億美元」央行是否有相對應措施？楊金龍表示，萬一出現大量資金撤離，將會採取外匯管制手段。

曾銘宗表示，近期股市動盪不安，再加上兩岸政治情勢不穩定，若是未來發生大量外資撤離台灣，我國的中央銀行是否有做好相對應的措施

楊金龍表示，外資逐漸撤出至今央行的因應措施都算是非常好，但如果真的未來發生委員說的，外資大量撤離的狀況，首先央行採取的方式就是考量要不要管制資本的進出，但在這之前就要先去了解資金撤離的狀況嚴不嚴重，畢竟股市與匯市息息相關。

另外，楊金龍也說，若以我國外匯存底來看，現在還有5千多億，所以由此可見外資撤離一千億的話，我們都還是足夠因應；但如果假設真的發生無法因應的狀況，首先就是要先密切注意他的動向，第二，如果撤離狀況真的相當嚴重的話，就必須要來研擬如何管制的措施，例如管制一天內流出的金額要有限制，但要進行管制前還要配合股市狀況。

外資 楊金龍 央行

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