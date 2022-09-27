將出現官股金金併？CRIF中華徵信所籲官股金控率先整併

CRIF中華徵信所今(27)日發表名為「壯大台灣金控公司 以三個目標推動『金金併』」的報告，呼籲五年內把六家官股金控整併為兩家，以催化民營金控合併的動力。

CRIF中華徵信所表示，六家官股金控指，臺灣金、合庫金、第一金、華南金、兆豐金、開發金，臺灣銀行持有開發金1.67%，把開發金也列入官股金控。

以下為報告全文：

金管會於9/20正式同意富邦金控完全合併日盛金控，合併基準日預計最快在11月下旬。屆時富邦金控為存續公司，日盛金控則為消滅公司，完成台灣金融史上首宗「金金併」的成功案例。

對此一「金金併」的完成，CRIF中華徵信所認為對台灣未來「金金併」打開了新契機。也標示著「金金併」將是台灣金控公司壯大的大趨勢，但是政府需要用大的能量去推動。甚至要以完成第一椿「官股金金併」的激勵。作為加快台灣「金金併」的催化劑。

CRIF指出，2001年金管會立法完成金控法後，陸續在2001年底至2002年核准14家金控公司，2003年底CRIF即提出「金控七雄 決戰境外」的看法，意指金控公司家數過多影響金控公司競爭力應該減半，並且金控公司的發展戰場不在國內而在於拓展海外市場。但是台灣金控公司規模太小，開拓國際金融國際市場的實力不足，因此評估除當時資產總額達1兆元以上的七家金控(包括國泰金、兆豐金、中信金、華南金、第一金、富邦金、新光金加台新金)之外的金控公司應找尋適合的配對金控相互合併。後來政府推動二次金改，其中之一也包括金控減半，但是並沒有達成，而臺灣金及合庫金的成立則使金控公司增加至16家。

2020年富邦金公開收購日盛金，CRIF因時空轉換，再度提出台灣最多只需要九家金控公司，建議資產總額在3兆元以下的金控公司應找合意的對象進行合併，祈使將台灣最小的金控公司資產總額提升到5兆元以上，以強化國際競爭力，因為全球100大銀行的資產總額門檻幾乎是以10兆元新台幣起跳的。但到2022年第2季底止，台灣兩大金控公司國泰金控及富邦金控的資產總額分別為11兆5,833億元、10兆4,711億元，也就是這兩大金控合併才能勉強可以擠進全球第100大金融機構的邊緣，構成一個具有併購較大型國外金融機構的規模，以及發展國際市場的實力。

如果以此為台灣金控公司發展的目標，CRIF認為台灣「金金併」的步伐就需要更為加快，建議台灣有必要研議制訂一個期限來達成規劃的目標。CRIF並且建議台灣要提升金控公司國際競爭力，可以思考「三個五年目標」。

第一目標是在五年內創造一家資產總額達20兆元的金控公司。第二個目標是五年內提升金控公司的最低資產總額需達到5兆元。第三個目標是五年內要把具有官股身份的六金控公司依政策功能及營利功能分別整合為兩家金控。同時CRIF認為要激勵金控公司的合併，政府應先以完成一宗官股金控的合併案，重新使得官股金控成為台灣金控公司的領頭羊。用以催化民營金控合併的動力。

CRIF認為要具體推動金控公司合併當然會有很大的困難，因為在主、客觀條件下可能現存的金控公司大多都不願被同業併購，眼下僅有新光金前董事長吳東進對和台新金合併提出相對的條件構想；但是當法令規定一定期限內金控公司的資產總額最低門檻要提升到一定的規模，第一級資本也必須跟著提升時，金控公司就必須配合法令提升資產總額規模，且相合併是最快的方式。

以法令推動產業前進固然不是最好的模式，但有時為了達到國家長遠發展的目標，只要做好完整配套措施，則會是達成目標最有效的模式，且不乏先例，值得產官學深思。