開發金營運長林德雲到職15個月請辭 明年元旦生效

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
開發金營運長林德雲。取自開發金控官網
開發金營運長林德雲。取自開發金控官網

開發金控（2883）今天公告，營運長林德雲請辭，預定生效日為明年元旦。林德雲為開發金於2021年自中國大陸平安保險集團挖角而來，為老外總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）組建的多國籍高階團隊的重要一員，去年6月到任，如今在任僅一年多就辭職，也成為繼日前開發金原任人資長劉愛璇，於到職一年就請辭後，又一在任時間不久的團隊成員。

開發金是在去年4月底董事會通過聘任林德雲為營運長，在此之前，林德雲為大陸平安保險集團資深副總經理、平安銀行零售業務執行長與營運長，過去在平安保險入主平安銀前身深發銀後，帶領平安銀發展零售業務、數位與私人銀行戰功彪炳，林德雲於去年6月來台報到，是龐德明組建團隊中，少數的台灣人而非外國人。6月離職生效的劉愛璇則為新加坡人。

開發金控 保險 零售業

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