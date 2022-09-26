金融業氣候變遷壓力測試 銀行、保險業明年啟動

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會今天推出「綠色金融行動方案3.0」中，也將推動各金融業辦理氣候變遷壓力測試，因應各業別特性不同，銀行及保險業將在2023年底前辦壓力測試，證券期貨投信業則是在2025年底前辦理。

銀行業明年將啟動「公版」壓力測試，銀行局長莊琇媛說，測試結果是由各銀行自行檢視「預期損失」，如企業被認定高碳排、可能產品出口到歐盟要課碳稅，進而影響收入，是否因企業收入降低而產生授信違約風險等。

她說，氣候變遷壓力測試結果，若銀行放款對象風險太高，銀行如何透過議和、協助企業轉型，或是如何降低氣候風險，每家銀行都可自行採取策略。

莊琇媛說，對氣候變遷的壓力測試，目前銀行公會已成立一個小組，已有14家銀行做「試行」，公會會提出一個公版的實務作業守則，全體銀行業壓力測試將在2023年開始。

保險局副局長張玉煇則說，將根據IAIS情境分析、安定基金也會觀察今年最新發展，2023年上半年可依國內金融情勢做發展情境，預計明年底前會有相關數據出爐。

證期局長張振山則說，證券、期貨、投信公會委外研究做壓力測試，預計下半年會開始有公司先做測試，也希望明年可以有測試數據呈現。

氣候變遷 期貨

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