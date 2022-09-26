金管會推動綠色金融 面臨五大挑戰

金管會今天推出「綠色金融行動方案3.0」，期盼金融業以自身投融資力量，導引或驅動企業淨零轉型，綜規處長胡則華坦言，推動綠色金融過程中，有五大挑戰，包括碳排查資訊不足、金融業規模大小不一、「綠色」或「永續」概念不明確、取得氣候或ESG資料不易，及永續金融專業人才不足，這些問題都會在綠金3.0方案中試著解決。

胡則華說，一、溫室氣體盤查資訊不充足，尤其非上市櫃公司，二、國內金融機構行業特性與規模大小不同，齊頭式管理有難度，例如規模較小的證券期貨業就期盼規範上是否有不同處理。

三、因「綠色」和「永續」概念未能明確化，金融業者擔心市場愈來愈多綠色金融商品，但卻很難去判斷是否是「綠色」，擔心會有劣幣驅逐良幣狀況。

胡則華說，綠金3.0中，金管會將發布永續經濟活動認定指引並在各金融同業公會自律規範中訂定，金融業投融資或金融商品有標示「綠色」、「永續」概念者，鼓勵其參考永續指引，做投融資評估及決策、商品設計及與企業議合。

四、金融業需要更細緻且易於取得氣候變遷及ESG資料。胡則華說，資料上取得的確是一個問題，有些金融業會去找外部機構協助，但外部有些是黑箱作業，這一家機構提供資料，是否可以跟其他機構提供資料做交叉比對，這很不容易。

她說，因此大家認為應該要有一個公部門，有公正第三方的機構，可以提供被信任數據來源，因此金管會請聯徵中心、證交所協助建置ESG資料平台，並規劃永續金融網站。

五，永續金融專業人才不足，胡則華說，目前不光是金融業搶才，企業面對2050年淨零排放目標也在搶人才，未來由研訓院規劃、辦理永續金融訓練課程和發證照，培育永續金融人才。