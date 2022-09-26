央行再升息！建商「壓力山大」土建融利率地板價墊高了

中央銀行上周四（22日）宣布升息半碼（0.125個百分點），公股行庫陸續宣布跟進調升存款利率，與存款利率連動的土建融利率「地板價」也隨之調漲；公股行庫主管透露，9月升息後，土建融利率「地板價」跟近反應，由先前的2.175%調高至2.3%，調幅為0.125個百分點，建商將面臨資金成本步步高升的壓力。

今年以來，央行已三度升息，累計升息幅度為2碼。央行升息，將帶動銀行的存放款利率跟著上調，存款族的利息增多，貸款族負擔加重。銀行主管進一步指出，央行本次升息半碼後，土建融利率的地板價也跟進調整、不得低於2.3%，但聯貸利率的地板價暫時沒跟進調整，仍維持先前的1.7%。

至於購屋族的房貸利率，包括首購族、二房與三房（含豪宅）在內的房貸利率也全數跟進調漲，地板價分別調高至1.81％、2.1％和2.22％；也就是說，若非首購族，房貸利率將全數突破2％大關。

公股行庫主管分析，央行雖然沒有加碼打炒房措施，但升息也會對房市景氣造成抑制效果，特別是象徵建商資金成本的土建融利率，隨著央行啟動升息循環，地板價已拉高至2.3%，且因金管會先前拉高國銀的不動產放款風險權數，會使銀行緊縮相關貸款，一般而言，土融利率將超過2.5%以上、建融則會高於2.7%。

行庫主管說，「除非是銀行眼中的超級A咖客戶，否則土建融利率很難低於2.5%了。」

銀行主管指出，政府不樂見房市過度炒作，近年來，銀行對土建融、房貸的授信都變得更為審慎，且央行三令五申銀行應按照風險定價，央行升息後，不動產各類放款的利率自然也會跟著央行的存款利率反應。

不過，目前聯貸案的利率下限，依舊維持央行升息前的1.7%、尚未上調，行庫主管說，由於自貸案的利率已大幅拉高，目前只有聯貸利率還有機會見到「1」字頭，儘管主辦行與參貸行仍會考慮資金成本、不見得會用這麼低的利率貸放，但相較於自貸案，聯貸案的利率對企業會更有吸引力。