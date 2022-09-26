景氣冷了！8月三大測驗點齊跌 廠商對未來半年景氣轉差

台經院今（26）日舉行景氣動向記者會，經過模型試算後，8月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業測驗點已連續八個月下滑，為2020年6月以來新低紀錄。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，俄羅斯以能源供應為武器，並頒布動員令增員作戰，使得俄烏衝突升級。再者，多國持續升息對抗通膨，歐洲央行與美國聯準會皆於9月升息3碼，且同步下修2023年經濟成長預期，加上中國大陸封控措施尚未放寬，顯示美、歐、中經濟前景仍難樂觀看待。

在國內製造業方面，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，然全球通膨壓力抑制民眾消費力道，造成消費性終端客戶仍在調整庫存去化，故整體製造業廠商對8月景氣表現看法較7月調查相比略有改善，但改善幅度有限，且對未來半年景氣看法仍多呈持平與轉差。

服務業適逢暑假出遊旺季，疫情影響淡化與國旅補助政策挹注，有助於帶動人潮出籠，然受到物價上漲有感、全球經濟前景不明、股市震盪等影響，消費者信心持續走低，使得零售業看好當月景氣與未來半年景氣的廠商比例較上月調查為低。

營建業方面，8月測驗點轉為下滑主要來自於營造業當月與未來半年，以及不動產業者對於未來半年看法較未如預期所致；顯然鑑於房建、廠務暨裝修等工程市況出現逆風，致使各工程訂單挹注趨弱，在建項目工期拉長，工程款延遲認列，加上房市買賣雙方觀望的情緒依舊濃厚等緣故；其中營建業有接近三成比例的廠商認為未來半年景氣表現將轉差，反映市況仍顯保守。