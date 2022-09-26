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開發金董事長異動 張家祝請辭換中信集團老臣黃思國接掌

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導
開發金控新任董事長黃思國。開發金控/提供
開發金控新任董事長黃思國。開發金控/提供

開發金控（2883）今日晚間宣布，董事長張家祝因個人因素考量，今日向董事會辭任董事長及董事職務。開發金控今日召開臨時董事會，通過董事長一職由中信金控（2891）子公司台灣人壽前任董事長黃思國接任，副董事長楊文鈞亦於即日起免代理董事長職務。

開發金表示，新任董事長黃思國擁有逾40年金融產業經驗，為台灣銀行業推行財富管理服務先驅，曾創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務，被譽為台灣「信託教父」，為台灣財富管理、證券及保險市場發展，貢獻卓著，屢獲國際級肯定。

據悉，黃思國7月向中信金請辭，除了原本擔任台壽董事長，黃思國也同時兼任中信金另兩家子公司中信銀與中信銀證券董事，台壽日前公布董事長異動，也提到黃思國曾擔任中信託綜合證券董事長、中信銀行全球個人金融執行長，以及中國信託保險經紀人公司董事長，服務中國信託集團逾36年。

開發金控表示，張家祝先生自2016年5月起擔任本公司董事長，六年任期間順利協助公司完成多項重大里程碑，包括併購凱基銀行與後續業務成長，促使開發工銀改制更名為中華開發資本。此外，更積極擘劃公開收購中國人壽，以完整開發金控具備壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大引擎，奠定金控未來永續發展的穩固基石。

開發金控強調，感謝張家祝董事長任內的貢獻與指導，未來將仰賴黃思國董事長豐富的金融管理專業，持續帶領開發金控開創永續新局，成就亞洲領先的金融企業。

開發金控 中信銀行 中國信託

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