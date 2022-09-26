獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

消息人士透露，新光金控二公主、現任新光金（2888）總經理吳欣儒操盤下，懸缺二個月的新光金子公司新光銀行新任總經理大爆黑馬，將由55歲、從玉山銀行轉戰新光銀僅一年半的資深副總李正國出線。

新光銀行原任總經理謝長融任期屆滿未獲董事會續聘，新光銀總座職務今年7月23日起由擅長法人金融，在該行服務數十年的副總經理楊智能暫代，不久後新光集團內部傳出消息，新光銀的新總座傾向內升。

此舉原被集團員工解讀為「新光人出頭天」，新光銀總座終於揮別外來年代、開啟內升新頁，被看好「資深」人選包括：楊智能、身兼法務長與公司治理主管的資深副總陳建成、負責風管與授信審查的副總邱柏洋等等，都在新光銀服務了數十年。

如今人選已經拍板，就差提交董事會推舉通過，新光銀新任總經理的確將首見內升，不過，出線人選卻是去年4月1日，甫從玉山銀行數位金融長暨副總轉任的李正國。

消息人士說：「他是二小姐（指吳欣儒）欽點的。」吳欣儒個性低調、外圓內方，有主見的程度不下姐姐吳欣盈，因而連父親、新光金創辦人吳東進都「敬畏」有加。

1967年次的李正國，淡江大學企管系畢業，1994年進入玉山銀行服務，從分行行員做起，一路做到玉山銀行數位金融長，去年4月1日離開玉山銀，無縫接軌至新光銀服務。

消息人士指出，新光金核心子公司新光人壽2026年有接軌國際制度IFRS 17及ICS的壓力，銀行子公司不易獲得母金控注資，為了符合銀行的資本適足率規範，業務上須朝中小企業、小額信貸等較不耗用資本方向轉型。

中小企業、小額信貸等業務，尤其需要梳理作業流程，透過數位化與自動化來提升服務效能、減少人力成本，這些都是李正國的強項。

另外，新光銀正積極推動導入新的核心系統，由擅長數金的李正國掌舵，也有利新光銀在前端業務與後端資訊系統的介接。