人民銀行調整遠期售匯外匯風險準備金率 離岸價漲300點

大陸人民銀行今日（26日）宣布，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自周三（28日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%。離岸人民幣兌美元短線拉漲300多點。

截至上午9時34分，在岸價（CNY）報7.1375；離岸價（CNH）報7.1375，一度低見7.1638。

官方開出的人民幣兌美元中間價報7.0298，較上日下調378點，是兩年多來首次跌破7關口。上日美元指數大幅上行，是拉低今日中間價的關鍵因素，不過今日中間價仍有千點的過濾。

市場人士指出，無論從經濟基本面還是貨幣政策層面，美指短期仍將處於強勢，目前看不到出現轉折的可能。人民幣則延續弱勢，只要美指沒有出現大幅回落，人民幣不排除跌向7.2關口的可能。

中信證券宏觀團隊最新觀點稱，美聯儲鷹派立場可能繼續退稿，人民幣存在進一步貶值可能。但考慮到人行的操作，預計人民幣貶值幅度有限。