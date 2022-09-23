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中再保：99.5%防疫險今年5月到期 公司損失不大

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
中再保總經理鍾志宏。記者齊瑞甄／攝影
中再保總經理鍾志宏。記者齊瑞甄／攝影

防疫險理賠金額持續擴大，產險業者損失慘重，國內唯一再保險公司中央再保險公司（中再保），今（23）日舉行法說會，總經理鍾志宏表示，去年5月底停止承接大部分個人型防疫險，99.5%在今年5月底之前到期，後續疫情發展，不會造成中再保進一步的損失。

防疫保單燒到中再保，第2季虧損4.94億元，鍾志宏強調，中再保因第2季提列防疫保單及疫苗險保單的未報賠款準備金36億元，今年7月起陸續收到再保攤賠申請，截至目前為止完成審核是13億元，後續再保攤賠情況要等到10、11月才會知道，但因責任保單大部分到5月底到期，對公司營運影響不大。

中再保副總林育德表示，中再保考量政策需求，去年承接部分防疫險業務，五月疫情升溫後，市場上搶保單的熱潮踴躍，基於風險控管，以及對極端不確定情境的考量，在去年5月底停止承接大部分個人型防疫險的業務，因保單屬於一年期，所以99.5%保單在今年5月底之前到期。

中再保在8月召開股東臨時會，通過將額定資本額由60億提高至100億元，董事會並通過辦理現金增資發行新股，預計增資2.1億股。林育德指出，中再保營運沒有受到防疫險顯著影響，仍然持續保持穩健腳步，現金部位高，流動性也良好，不會需要借錢支應防疫險，近期增資計畫目的，主要希望強化資本水準，維持穩健成長的能量。

他強調，「尤其現在再保險定價有利於再保險人，掌握此商機，尤其是在防疫險損失之後，國內產險業者的再保險需求有可能會增加」。中再保今年上半年資本適足率391.3%，超過主管機關要求，即使遭遇防疫險衝擊，資本適足率仍維持在強健水準。

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