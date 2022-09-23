櫃買中心公布大專生培育營投資競賽決賽名單

櫃買中心今(2022)年舉辦大專生證券菁英種子線上培育營，計有高達412個隊伍組隊完成課程學習並參加櫃買商品投資組合簡報競賽，參賽隊伍為歷年之最，競爭相當激烈；經過審慎的初選與複選評審後，櫃買中心在大專生培育營活動專屬網站(https://ysseed.sfi.org.tw/Home/Regulate)公布進入決賽的隊伍名單，並將配合國際金融盛事「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動在10月3日進行實體決賽及頒獎典禮。

櫃買中心表示，透過這次參賽影片可以感受到學子們的用心投入，也顯示大專生對於投資理財的高度興趣與積極學習態度，進入決賽隊伍名稱包括FED對沖基金、從我咩到你咩一共五步、Watcher、統一發票好難隊、股海縱橫、證研法師、卍ACE一隊卍、政大財管第一隊、健身魔女有錢及Let’s Make Money等10隊(依報名序號排列)。