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富邦金董座蔡明興談防疫險理賠 強調一次性影響

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
富邦金控董事長蔡明興今(23)日上午出席蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式。記者陳怡慈/攝影
富邦金控董事長蔡明興今(23)日上午出席蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式。記者陳怡慈/攝影

防疫險理賠造成國內部分產險公司不小財務壓力，整體產險業已經理賠的金額及已經提列的損失準備，合計超過1,000億元，富邦金控子公司富邦產險光是8月單月，直接賠款金額(已賠＋提損)高達109.6億元，較7月增加18.6億元。

富邦金（2881）董事長蔡明興今(23)日上午出席臺北醫學大學醫療體系舉辦的蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式，接受媒體聯訪時，有媒體問他對於防疫險理賠的看法，蔡明興聞訊後先是大笑兩聲舒緩尷尬，接著點到為止地說：「公會（指產險公會）都已經建議過了，跟公會的想法都是一致的」。

媒體不死心，繼續問蔡明興，理賠已經破千億了，是否湧現增資壓力？蔡明興說，這次一次性的，保單到明年5月到期就沒有了，強調防疫險理賠不會是長期負擔。

他並表示，疫情逐漸變成自然免疫，「我幾乎所有朋友都得過，應該慢慢會安定下來，應該會恢復正常生活」。高度感染後，疫情會慢慢趨緩，每個國家都避免不了。

防疫險 富邦金控 理賠

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