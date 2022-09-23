公司經營暨永續發展協會理事長：善用資本市場應對挑戰

公司經營暨永續發展協會9月22日在台北天成飯店，舉辦「面對當前經濟情勢，企業如何善用資本市場」論壇。協會理事長黃顯華表示，面對當前多變的國際政經情勢，台商未來經營環境挑戰很大，企業因應的策略約有下列幾點：善用資本市場資源、轉型升級、打群架（整併、異業結盟、組產控、組大艦隊）、選邊站、利用其他地區的生產資源等；而歸根究底，最重要的基本功還是先要懂得如何有效利用資本市場的資源。

「面對當前經濟情勢，企業如何善用資本市場」論壇，由中華民國公司經營經營暨永續發展協會主辦，福邦證券、關懷中小企業基金會合辦。此次論壇為公司經營暨永續發展協會有鑑於當前國際政經情勢嚴竣，希望透過邀請專家演講，一面分析當前政經情勢，一面以透過經驗傳承的方式，提供一些協助企業因應未來經營環境挑戰的作法與策略；同時也邀請晶宏（3141）董事長徐豫東、康普（4739）董事長何基丞、樺漢（6414）董事長朱復銓等人，分享企業跨入資本市場的心路歷程，以及在不同階段，利用資本市場上諸如：現金增資、可轉債、私募現增、庫藏股等工具，協助企業投資、購併、擴充、引進策略夥伴，幫助企業茁壯、成長，並且鼓勵員工士氣的實務經驗。

全國中小企業總會理事長李育家表示，國內共有156萬多家中小企業占企業總數達98.9％，惟中小企業相對欠缺資金、技術與人才，雖然近年來政府持續有些輔助措施，惟面臨數位轉型、淨零碳排的挑戰，實質上還是應該多鼓勵中小企業朝跨足資本市場努力。他並舉例為獎掖中小企業而設的磐石獎，目前已經累積有四百多家磐石獎得主，其中三分之一都成為上市櫃公司，並從中小企業蛻變成中堅企業。

櫃買中心總經理李愛玲表示，進入資本市場的好處大致包括：提升公司知名度，進而幫助吸納資金及人才、提升公司價值及永續經營的能力等。惟進入資本市場也有其應盡的義務與責任，只是這些責任並沒有很艱鉅，僅要求誠信經營，並如實的對外公開、揭露相關資訊。李愛玲表示，台灣多層次的資本市場，包括證交所、櫃買中心；還有上市、櫃股票、興櫃股票、創新板、戰略新板等，各具特色，可以提供企業對應的資源，中小企業宜多加利用。

徐豫東、何基丞、朱復銓也分別就自家公司如何走向上市、櫃之路，以及進入資本市場之後，股價、業績變動，還有如何利用資本市場進行現金增資、發行可轉債進行投資、整併，甚至以私募方式引進策略夥伴，就資金、技術、人才、策略上逐步提升實力等等，現身說法，印證台灣資本市場的魅力。

黃顯華表示，公司經營暨永續發展協會最早創立時的原始宗旨，是「怎麼推動企業上市」，然而除了上市（櫃）之外，資本市場其實還有很多事情與機能，面對covid-19疫情的衝擊、美中關係緊張、地緣政治緊張、全球通膨壓力、中國大陸經濟面臨強勁逆風、全球經濟不景氣、碳中和的要求、潛在區域金融危機等挑戰，有必要重新宣導資本市場的重要。他並舉鴻海（2317）從1991年股票上市時年營收才23億元，到去年已擴增至近6兆元、國巨（2327）1993年上市年營收約10億元，迄去年年營收已達1,065億元為例，強調善用資本市場資源，是企業茁壯成長、因應國際挑戰的最佳選擇。