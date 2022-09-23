兆豐金永續10年 蟬聯「天下永續公民獎」大型企業前50

兆豐金控（2886）再次入選「天下2022永續公民獎」大型企業組第38名佳績，兆豐金控總經理胡光華表示，參與評比是企業檢視自身與業界標準的重要途徑，兆豐金控落實響應金管會發布「綠色金融-行動方案2.0」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」、財政部「公股金融機構ESG倡議平台」，於2021年底經董事會通過「集團永續發展策略藍圖」，聚焦集團未來願景與目標。而後配合蔡總統宣示「2050年淨零排放」國家政策，修訂集團短中長期減碳期程，亦訂定「集團環境永續發展路徑圖」，逐步建立環境管理系統並定期追蹤環境資源耗用，充分顯示兆豐「致力淨零排放，善盡環境永續」的決心。

兆豐金自2013年起即成立企業社會責任委員會，並於次年首次出版企業社會責任報告書，迄今已邁入永續10年，穩健踏實積極落實ESG。兆豐針對不同族群進行溝通議合，持續舉辦ESG內外部教育訓練，力求企業文化深根，包括2021年底與客戶發起「淨零轉型，兆豐同行」系列講座，加強業務外溝通管道，9月20日以《永續轉型之挑戰 - 邁向淨零大未來》為題主辦第二屆「公股金融機構事業聯合供應商大會」，邀請供應商一同重視永續議題，呼應集團「發揮正向影響、引領永續發展」的使命。

近年來，全球屢傳氣候變遷相關災情，為減緩環境帶來的風險與衝擊，兆豐金控於2020年簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD）、2021年訂定《氣候風險管理準則》，帶領各子公司建立相關制度及規範，2022年8月正式發行TCFD報告書，並進行第三方驗證。同時為減緩執行業務產生的不利影響，於2021年3月訂定《永續金融政策》，並接續於2022年5月訂定《ESG永續發展產業及高風險產業管理要點》，以期由上而下督促子公司發揮金融力量。

此外，各子公司依業務性質分別響應國際永續金融原則外，兆豐銀行於2021年8月完成簽署赤道原則，成為公股第二家導入、全球第119家會員銀行，促使企業經營更合乎ESG永續發展的國際趨勢。2021年首次盤點信用卡的水足跡（ISO 14046）及碳足跡（ISO 14067）取得驗證通過，且與碳權機構合作進行碳中和，成為「淨零信用卡」，2022年改用無毒環保材質，參與國際「無價星球聯盟」，與全球金融業合作目標於五年內種植1億顆樹。在永續發展的路上，兆豐必將一步一步實踐永續發展策略藍圖，達到「亞太金融業永續典範」的願景。