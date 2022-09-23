聯卡中心信用卡大數據導入數據儀表板 提供數位服務

近年受到新冠肺炎疫情影響，民眾生活方式及消費行為也隨之改變，由於消費場域線上線下的界線趨於模糊，民眾亦逐漸習慣數位支付的消費體驗，在此數位浪潮的驅動下，如何掌握顧客樣貌，發掘潛在市場及商機，是各企業當務之急；聯合信用卡處理中心(聯卡中心)經去識別化的處理收集我國各信用卡業務機構的持卡人交易、特徵等資料，建構全臺灣最完整的信用卡大數據資料庫，透過這些大數據的應用將有助於各界瞭解各產業最新發展趨勢以及消費者行為奧秘，以促進產業升級並提升競爭力。

為了讓信用卡業務機構及特約商店快速掌握消費趨勢脈動並積極佈局，聯卡中心自2022年起亦跟上數據平台數位化的服務提升行列，將分析成果導入視覺化的動態儀表板，推出「信用卡大數據線上儀表板服務」，取代傳統紙本分析報告以落實ESG綠色環保永續經營理念，並依照產業特性及客戶需求設計多維度業務指標，透過簡單的拖拉點選操作，幾秒內即可將複雜艱深的數據以有價值的資訊快速呈現，有效提升決策效益，目前已經有29家信用卡業務機構使用此儀表板服務來探究市場發展趨勢，例如在疫情期間想探索民眾消費樣態之變化，從信用卡業務機構儀表板的單筆消費金額級距筆數占比(如下表)可知在2020年上半年持卡人單筆消費金額未滿500元級距從占整體市場49.71%，到2022上半年則提高到57.8%，提升了8%左右，可看出受疫情影響，民眾以信用卡於日常食衣住行進行小額支付的行為越來越明顯，信用卡業務機構必須掌握此一趨勢，擴大與貼近生活結合的小額特約商店族群合作，為客戶提供更便捷的支付體驗。此外儀表板也提供整體同業及競爭對手之比較分析指標，包含持卡人客群特徵結構及消費行業別分布等，以利於找出自身業務與整體市場差異性及競爭優劣勢，以創造更多貼近消費者需求、吸引消費者主動參與的消費場景。

而在協助特約商店業務推展上，儀表板提供持卡人特徵如性別、年齡、年收入與持卡人地區等多元特徵，並交叉簽帳金額、筆數與時間序列指標分析，特約商店能從中看出不同卡人特徵族群的消費習慣，依自家產品的特性，結合目標客群的行為設計行銷方案，降低廣告成本，提升客戶體驗，此外也提供消費者於特約商店刷卡後還會去哪些地方消費的消費者行為關聯分析，讓特約商店能快速選定異業合作對象進行聯合行銷，達到1+1>2的綜效。

聯卡中心大數據除針對各產業之發展趨勢及消費樣態進行分析，對於反映社會善良公益議題亦多有著墨，例如先前財政部有統計近十年來民眾捐贈國庫之情況，聯卡中心也針對公益團體信用卡捐款情形亦進行研究，發現民眾捐款的金額與筆數逐年成長，且以40-49歲之女性持卡人為主，而一年捐款超過百次的信用卡更高達1,690張，各項分析可在聯卡中心官網－公開資料案例研析專區完整呈現。

藉由聯卡中心「信用卡大數據線上儀表板服務」的動態交叉分析，信用卡業務機構與特約商店可以簡單輕鬆地發現商業模式的變革與趨勢、了解消費者的樣貌與同業發展情況，並檢視行銷策略及活動成效，同時進行滾動式的業務調整。未來聯卡中心也將持續運用數據協助各產業進行數位轉型及推動業務成長。