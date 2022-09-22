楊金龍超越彭淮南！新台幣匯率全年波幅逾4元 25年來最大

美國聯準會「鷹」霾籠罩全球，國內再度上演股匯雙殺戲碼。匯銀主管指出，熱錢今（22）日大舉匯出逾10億美元，新台幣匯率終場重貶1.76角，收在31.616元，連兩貶並為逾三年新低；為避免市場失序，中央銀行盤中不斷拋出外匯、延緩新台幣匯率貶勢，致匯市今日一天就爆出20.59億美元的成交巨量。

據統計，今年以來，新台幣匯率的高低價差已超過4元，超過2008年國際金融海嘯時期的3.54元，創25年來最大，顯示央行總裁楊金龍上任僅四年半，新台幣匯率一年內的波動幅度，已超越央行前總裁彭淮南在任的20年。

大型國銀交易室主管說，「今天破紀錄了，新台幣匯率迎來新紀元，以往每年波動幅度不會超過4元的神話已經破滅，這顯示相較於彭總裁的謹慎嚴謹，楊總裁的風格較為自由奔放，外匯以往的操作慣例都被打破。」

今年1月中旬，新台幣匯率升抵27.607元、為今年高點，今天收盤價31.616元，為今年低點，高低價差超過4元、達4.009元，為25年來首見。

回顧今天匯市交易情況，國銀外匯交易員說，聯準會鷹派升息3碼後，利率點陣圖顯示，11月升息3碼機率仍高，熱錢今日狂匯出逾10億美元，新台幣匯率31.5、31.6元迅速被攻破。

央行雖進場拋匯，卻並未強加阻攔，畢竟所有的亞洲貨幣都在貶，且日圓、韓元等主要亞幣均貶破關鍵心理價位，新台幣匯率貶勢自然也很難煞得住。

聯準會「鷹」聲嘹亮，使國際美元身價續漲，非美貨幣走勢疲軟。央行資料顯示，日圓匯價今天貶破145，韓元匯價失守1,400，人民幣匯率也續朝7.1價位貶值，新台幣匯率跟進貶值為大勢所趨，央行也只能持續進場提供美元流動性，避免匯市過度失序波動。

匯銀主管指出，新台幣匯率近日就有機會測試31.8元，如果美元持續飛漲，新台幣匯率重返32元大關也不是太困難的事。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.5%，非美貨幣清一色貶值，其中，日圓、韓元貶值幅度均超過1%，新台幣貶幅為0.56%，超前人民幣的0.55%，仍相對穩定。