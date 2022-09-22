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「重大」資訊揭露從嚴！投資「倒債國」年報得全都露

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

為提升財報透明度、接軌國際IFRS增修訂準則，金管會修正相關草案，最大影響是，明定財報揭露的「重大」定義，從過去揭露資訊的「量化」指標，增加「質化」標準，證期局副局長高晶萍說，例如金融業持有俄羅斯債或斯里蘭卡等倒債高風險者，就需在年報上揭露。

高晶萍說，明年3月申報今年年報時，就需適用，換言之，公開發行公司申報今年年報時，例如持有俄羅斯債、斯里蘭卡債等較「重大」影響財報者，就會全都露。

她說，過去財報揭露「重大」影響，都是以「量化」指標，例如影響數達到財報重編標準，較欠缺「質化」標準，例如涉及關係人、異於常規交易、非預期差異或產業領域或所在地的經濟狀況等，未來就需考慮進去。

例如有些關係人交易，過去合併財報時，集團沖銷掉了，但關係人交易是重要資訊，因此公司判斷時，就須以關係人交易特殊性，來單獨揭露在財報上。

又例如銀行持有俄羅斯或斯里蘭卡債券，過去因曝顯部位不大，不會在財報顯示，未來就需考慮這類倒債高風險者，就得在財報上揭露。

高晶萍說，一旦重大資訊沒揭露，當有爭議案件發生時，會去看當初公司判斷不揭露的依據，若公司屬蓄意或忽略揭露，最重導致財報不實，就得負刑責。

金管會今天預告修正券商發行人、券商及期貨商財報編製準則的相關條文，除期貨商有關簡化資訊揭露作業從2022年會計年度起適用，配合IFRSs增修訂準則從2023年會計年度適用外，其餘均從即日起上路。

財報 金管會

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