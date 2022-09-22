快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

因防疫保單虧損 旺旺友聯總座：現金流充足無需增資

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

旺旺友聯產險（2816）今（22）日舉行法說會，總經理劉自明表示，年初台股受到俄烏戰爭、通膨壓力及疫情等不利因素影響，營收因投資部位損失呈現衰退，不過保險本業部分，上半年營收42.5億元，年增率達5.5%，上半年度簽單保費收入56.36億元，年增幅為0.6%，市場占有率為5%，自留保費規模為43.5億元，年增率5.6%；保險本業穩定成長。

關於防疫險保單的理賠金額，劉自明指出，目前已提列適足的賠款準備金，並將以收回特別準備金彌補部分虧損，相關損益已認列於上半年度財報。上半年度資本適足率為442.04%，淨值比率27.99%，每股淨值23.96元，公司現金流量充足，無增資之需。

旺旺友聯產險防疫保單銷售件數僅不到5萬件，但也因防疫險而虧損，上半年獲利虧損8.16億元，每股虧損3.65元，打破連續10年獲利紀錄。

此外，中華信評本月也公布旺旺友聯產險最新的長期財務實力評等、發行體信用評等均為「twAA」，評等展望為「穩定」。中華信評表示，評等結果代表旺旺友聯產險將可在未來1至2年期間，資本與獲利能力將維持在非常強健等級，同時該公司擁有充足的流動性與現金流量，以及資產配置分散性高的投資組合。

防疫險 產險

延伸閱讀

邊境二階解封！9/29起3+4、10/13起0+7上路 實施細節一次看

俄羅斯宣布增兵 中國不譴責但籲停火

10月13日開國門陸客能來台？指揮中心：待陸委會規畫

未來實施「0+7」新版自主防疫指引看這裡

相關新聞

穆迪維持我國家主權評等為Aa3 肯定央行貨幣政策表現

穆迪信評（Moody’s）發布2022年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望則由「正向」調整為「穩定...

銀行公會新任理事長 合庫金雷仲達當選

銀行公會今（22）日改選理事長，由合庫金控董事長雷仲達當選。雷仲達表示，將竭盡所能積極發揮銀行公會之功能，協助政府推行各...

聯準會放鷹 投信：磨底期須耐心等候

聯準會一如市場預期升息3碼至3%至3.25%區間，為2008年金融危機以來的最高水平，點陣圖釋出鷹派升息路徑以及對經濟衰...

美強勢升息壽險業淨值危機擴大 金管會：沒有流動性風險

美聯準會暗示直到年底仍將強勢升息打擊通膨，讓壽險業淨值面臨極大挑戰。金管會保險局今表示，目前壽險業沒有流動性風險，保戶權...

入境0+7將上路 新版海外突發疾病險已買得到

入境檢疫「0+7」最晚10月15日上路，等於國人出國旅遊限制將全面解除，國人出國旅遊的旅平險需求將於10月底之後回溫，據...

美國強升息重擊壽險業 金管會伸出援手了

美國恐強勢升息到明年，金管會對壽險業伸出援手。金管會今宣布，只要經實質評估，壽險業清償能力並未弱化，將允許壽險業可提出增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。