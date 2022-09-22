因防疫保單虧損 旺旺友聯總座：現金流充足無需增資

旺旺友聯產險（2816）今（22）日舉行法說會，總經理劉自明表示，年初台股受到俄烏戰爭、通膨壓力及疫情等不利因素影響，營收因投資部位損失呈現衰退，不過保險本業部分，上半年營收42.5億元，年增率達5.5%，上半年度簽單保費收入56.36億元，年增幅為0.6%，市場占有率為5%，自留保費規模為43.5億元，年增率5.6%；保險本業穩定成長。

關於防疫險保單的理賠金額，劉自明指出，目前已提列適足的賠款準備金，並將以收回特別準備金彌補部分虧損，相關損益已認列於上半年度財報。上半年度資本適足率為442.04%，淨值比率27.99%，每股淨值23.96元，公司現金流量充足，無增資之需。

旺旺友聯產險防疫保單銷售件數僅不到5萬件，但也因防疫險而虧損，上半年獲利虧損8.16億元，每股虧損3.65元，打破連續10年獲利紀錄。

此外，中華信評本月也公布旺旺友聯產險最新的長期財務實力評等、發行體信用評等均為「twAA」，評等展望為「穩定」。中華信評表示，評等結果代表旺旺友聯產險將可在未來1至2年期間，資本與獲利能力將維持在非常強健等級，同時該公司擁有充足的流動性與現金流量，以及資產配置分散性高的投資組合。