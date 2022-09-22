銀行公會新任理事長 合庫金雷仲達當選

銀行公會今（22）日改選理事長，由合庫金控董事長雷仲達當選。雷仲達表示，將竭盡所能積極發揮銀行公會之功能，協助政府推行各項金融政策、促進經濟發展，保障會員銀行最大的共同利益。

雷仲達也強調，非常榮幸獲得金融同業的推舉，以及各會員代表的支持，獲得此一為金融產業貢獻一份心力的機會，將戮力發展金融業務，為國人提供有效率且優質的金融服務，贏得國人的肯定與認同。

銀行公會現任理事長呂桔誠2016年接任銀行公會理事長後，並於2019年獲選連任，但因只能連任一次，呂桔誠任期屆滿後，公會今進行理監事改選，先選出33位理事、11位監事，再從33位理事選出7位常務理事，接著從7名常務理事中，選出理事長。

會中選出7名常務理事，包括得票數最高的雷仲達，以及台灣銀行董事長呂桔誠、華南金控董事長張雲鵬、兆豐金控董事長張兆順、第一金控董事長邱月琴、國泰金控總經理李長庚與土地銀行董事長謝娟娟。

雷仲達為美國康乃爾大學經濟學系博士、國立政治大學國際貿易學系碩士、國立政治大學國際貿易學系畢業，過去曾任中央存款保險公司董事長、財團法人國際合作發展基金會諮詢委員、高雄銀行代理董事長、高雄市政府財政局局長、中央銀行行務委員、外匯局襄理、研究員及中美洲開發銀行董事等，並於2017年11月接任合庫金控暨合庫銀行董事長。