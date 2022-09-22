快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

20家保險業重開賣海外突發疾病 染疫確診不理賠

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

因應各國邊境解封，海外旅平險附加海外突發疾病醫療險也重新開賣。據金管會統計，到今年底前，有共20家產壽險業規劃推出海外突發疾病醫療險，但全都不理賠法定傳染病，換言之，國人赴海外染疫確診依舊沒得賠。

保險局副局長張玉煇說，目前在架上銷售海外突發疾病險有四家，其中僅一家安達產險包括法定傳染病，其他兩家壽險、一家產險銷售的海外突發疾病醫療險則不納保。

也就是說，除安達產外，其餘三家保險業的海外突發疾病險，只承保國人赴海外旅遊，因意外、或是非COVID-19而去醫院門診或住院的保障。

目前僅安達產的海外旅平險，有承保包括因染疫而需在海外門診、急診和住院費用，住院醫療保額最高100萬元台幣，門診、急診都以住院保額1%為限，等於門診和急診最高理賠1萬元台幣。

另據保險局統計，到今年底前，有各十家產壽險業規劃陸續推出海外突發疾病醫療險，供民眾出國時增添旅遊意外的保障。

保險業者坦言，目前海外突發疾病險，依舊無法承保法定傳染病，有三大主因，一、欠缺國外損失經驗，且病毒變種速度太快，二、難以釐算合理費率，三、目前國際再保可能基於承保量能、或是各國疫情等風險考量多不再承接。

業者擔心保戶在國外染疫的理賠風險升高，避免防疫險「從國內賠到國外」，重新上架的海外突發疾病醫療險，只能將染疫風險剔除。

醫療險 壽險業 保險

延伸閱讀

天熱B蕉增多價跌 收入型保險792件經濟獲保障

國民黨明擬杯葛蘇貞昌施政報告 民進黨團甲動因應

診所新冠患者黑數至少一半 醫：政府何須每天公布假數字

防疫理賠 下周衝破千億

相關新聞

穆迪維持我國家主權評等為Aa3 肯定央行貨幣政策表現

穆迪信評（Moody’s）發布2022年台灣主權評等報告，維持長期信用評等於「Aa3」，未來展望則由「正向」調整為「穩定...

銀行公會新任理事長 合庫金雷仲達當選

銀行公會今（22）日改選理事長，由合庫金控董事長雷仲達當選。雷仲達表示，將竭盡所能積極發揮銀行公會之功能，協助政府推行各...

聯準會放鷹 投信：磨底期須耐心等候

聯準會一如市場預期升息3碼至3%至3.25%區間，為2008年金融危機以來的最高水平，點陣圖釋出鷹派升息路徑以及對經濟衰...

美強勢升息壽險業淨值危機擴大 金管會：沒有流動性風險

美聯準會暗示直到年底仍將強勢升息打擊通膨，讓壽險業淨值面臨極大挑戰。金管會保險局今表示，目前壽險業沒有流動性風險，保戶權...

入境0+7將上路 新版海外突發疾病險已買得到

入境檢疫「0+7」最晚10月15日上路，等於國人出國旅遊限制將全面解除，國人出國旅遊的旅平險需求將於10月底之後回溫，據...

美國強升息重擊壽險業 金管會伸出援手了

美國恐強勢升息到明年，金管會對壽險業伸出援手。金管會今宣布，只要經實質評估，壽險業清償能力並未弱化，將允許壽險業可提出增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。