20家保險業重開賣海外突發疾病 染疫確診不理賠

因應各國邊境解封，海外旅平險附加海外突發疾病醫療險也重新開賣。據金管會統計，到今年底前，有共20家產壽險業規劃推出海外突發疾病醫療險，但全都不理賠法定傳染病，換言之，國人赴海外染疫確診依舊沒得賠。

保險局副局長張玉煇說，目前在架上銷售海外突發疾病險有四家，其中僅一家安達產險包括法定傳染病，其他兩家壽險、一家產險銷售的海外突發疾病醫療險則不納保。

也就是說，除安達產外，其餘三家保險業的海外突發疾病險，只承保國人赴海外旅遊，因意外、或是非COVID-19而去醫院門診或住院的保障。

目前僅安達產的海外旅平險，有承保包括因染疫而需在海外門診、急診和住院費用，住院醫療保額最高100萬元台幣，門診、急診都以住院保額1%為限，等於門診和急診最高理賠1萬元台幣。

另據保險局統計，到今年底前，有各十家產壽險業規劃陸續推出海外突發疾病醫療險，供民眾出國時增添旅遊意外的保障。

保險業者坦言，目前海外突發疾病險，依舊無法承保法定傳染病，有三大主因，一、欠缺國外損失經驗，且病毒變種速度太快，二、難以釐算合理費率，三、目前國際再保可能基於承保量能、或是各國疫情等風險考量多不再承接。

業者擔心保戶在國外染疫的理賠風險升高，避免防疫險「從國內賠到國外」，重新上架的海外突發疾病醫療險，只能將染疫風險剔除。