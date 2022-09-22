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美強勢升息壽險業淨值危機擴大 金管會：沒有流動性風險

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
美聯準會暗示直到年底仍將強勢升息打擊通膨，讓壽險業淨值面臨極大挑戰，金管會保險局今表示，目前壽險業沒有流動性風險。記者戴瑞瑤／攝影
美聯準會暗示直到年底仍將強勢升息打擊通膨，讓壽險業淨值面臨極大挑戰，金管會保險局今表示，目前壽險業沒有流動性風險。記者戴瑞瑤／攝影

美聯準會暗示直到年底仍將強勢升息打擊通膨，讓壽險業淨值面臨極大挑戰。金管會保險局今表示，目前壽險業沒有流動性風險，保戶權益不受影響，將審視明年3月底各壽險今年財報，若財務指標未達法定標準，但清償能力沒有弱化的話，不一定會強制壽險公司要立即增資。

金管會對於各壽險公司財務監理有2大項，第一資本適足率(RBC)不得低於法定標準200%，第二連續兩期淨值比不得低於3%（每半年看一次），有其中一項未達標就要提出財務改善計畫（包含增資）。

今年開始美國強勢升息，債券殖利率飆升，壽險業持有的債券評價暴跌，出現淨值大跌的危機，今年前7月壽險業淨值蒸發高達1.19兆元，7月底淨值只剩1.53兆元。據各壽險公司最新半年報，南山人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽淨值比低於3%以下，三商美邦人壽RBC也低於法定標準。

聯準會21日再度升息3碼，並暗示到年底還要再升息5碼，市場擔憂壽險業淨值情況。保險局今表示，由於今年下半年度各國央行仍可能維持升息政策，預期壽險業淨值仍可能因持有資產評價下跌而受到影響，將審視明年3月底各壽險公司申報的今年財報，追蹤個別壽險業財業務情況，如財務比率低於法定標準，會先請業者提出增資、財務業務改善計畫。

但保險局副局長張玉煇指出，會綜合考量壽險業資產、負債表達不一致的情形、利率上升對壽險業清償能力的正面效益、個別壽險業淨值下降原因等，如果以IFRS 17精神將保險負債改以公允價值衡量，其財務比率可達法定標準的壽險公司，且清償能力未弱化的話，「不會強制要求公司馬上增資」，但還是要提增資以外的財業務改善計畫。

張玉煇說，增資是改善的方式之一，但還有其他方式，每一家公司持有債券部位不一樣，淨值波動仍然可以改善，負債面可以調整商品結構、資產面也可以調整資產結構，怎麼改善各壽險公司有不同方式。

保險局強調，截至8月底，壽險業保費收入1兆6013億元，且有8952億元的現金及約當現金，足以支付保險給付1兆2986億元無虞。壽險業持有債券資產多以長期持有至到期為目的，市場短期波動產生的評價變動並不影響債券資產原本的收益，仍持續收取利息，並於到期日取回本金，且尚有其他高流動性資產可供調度或變現，目前壽險業沒有流動性風險，保戶權益不受影響。

壽險業 淨值比 金管會

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