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櫃買中心「上櫃興櫃公司應辦事項宣導會」影音10/3上線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場近期各項法規修正重點及應申報或辦理事項之相關規定，櫃買中心將於10月3日至10月31日採線上播放影片方式辦理2022年度「上櫃興櫃公司應辦事項宣導會」。

櫃買中心表示，本次宣導內容計有「重大訊息新修正規定」、「資訊申報重點提醒」、「內部控制重要議題」、「重要法令規章修正要點」、「企業ESG資訊揭露」及「衍生性金融商品成交確認系統」等六項主題，除加入本年度最新ESG議題及法令規範外，更藉由常見缺失之實務案例分享，希望有助於上櫃興櫃公司做好法令遵循及資訊揭露、健全內控內稽制度，以及強化公司治理品質。

有關本次線上宣導會之相關影音資訊，將於10月3日至10月31日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，歡迎至櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php ; 櫃買市場業務宣導網站>上櫃/興櫃公司/債券發行人專區>宣導說明會>111年度上興櫃公司應辦事項宣導說明會）查詢。

櫃買中心 興櫃 ESG

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