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銀行公會開大會 金管會主委黃天牧隔空四點提示

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導

銀行公會今（22）日下午召開會員代表大會，主管機關金管會主委黃天牧以視訊方式對大會致詞，隔空喊話籲請銀行共同協助四點作為，即防制詐騙、依比例原則執行洗錢防制，以及關懷弱勢、強化公司治理。

銀行公會會員大會為閉門會議，黃天牧視訊致詞，相關內容金管會也公布在網站。黃天牧表示，詐騙造成民眾財產損失，打擊詐欺成為當前各界關注的議題；銀行業是資金匯出的第一道防線，若能發揮預警功能，及時攔阻，最具事半功倍之效，希望銀行從業人員秉持同理心，跨部門共同合作，保護民眾財產安全。

洗錢防制方面，黃天牧重申，在國際趨勢及亞太防制洗錢組織（APG）評鑑的驅策下，各銀行都已體認到洗錢防制的重要性，但執行過程偶有引發民眾的誤解及不便，希望各銀行檢視相關作業程序的合理性，落實風險基礎原則，避免一體適用於所有客戶，讓執行防制洗錢相關措施能不影響便民，符合比例原則。

各銀行力行普惠金融，黃天牧也期許銀行持續多關懷高齡、失智、身心障礙者、偏鄉等弱勢民眾的金融需求，實現金融包容性，及強化公司治理文化，由董事會及高階經理人帶頭做起，帶動銀行從上而下具體落實，並持續推動永續金融，金管會也將繼續協助銀行擴大業務範疇，提升競爭力。

洗錢防制 黃天牧 金管會

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