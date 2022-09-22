美國強升息重擊壽險業 金管會伸出援手了

美國恐強勢升息到明年，金管會對壽險業伸出援手。金管會今宣布，只要經實質評估，壽險業清償能力並未弱化，將允許壽險業可提出增資以外的財業務改善計畫，例如從商品面、資產面做改善，提出降低淨值波動的方法。

換言之，若壽險業因升息、讓手上龐大債券產生評價損失，而導致淨值大舉滑落，只要金管會實質評估業者的清償能力並未弱化，業者可暫緩提出增資，此舉將大幅降低壽險業增資壓力。

到今年6月底，包括三商美邦、宏泰人壽和南山人壽淨值比都低於3%，金管會此政策，外界認為可讓這三家業者暫時解除增資的燃眉之急。

保險局副局長張玉煇說，若壽險業相關財務比率低於法定標準（淨值比連兩期低於3%或RBC低於200%），金管會將綜合評估三大面向，一、依現行會計制度，壽險業資產負債對利率上升逐期認列方式不一致情形；二、個別壽險業淨值下降的原因；三、個別壽險業增資、財業務改善計畫執行情形。

他說，綜合評估這三大面向後，若壽險業清償能力未弱化者，將以督促落實所提改善財業務計畫，允許可採增資以外的其他方式做追蹤改善。

他說，若業者是因資產負債評價方式不一致而沒達到法定標準，金管會就用實質評估來看清償能力。

各壽險業今年底財報，將在明年三月申報，張玉煇說，申報到金管會後，若有不符法定標準情況，會要求公司在合理期間內來提改善計畫。

因各公司改善計畫需要經董事會等作業時間，張玉煇說，一般是六月底前、半年報之前提出改善計畫，也希望公司不要拖太久。