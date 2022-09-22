央行宣布升息半碼、存準率1碼 明年GDP無法保3

中央銀行今（22）日召開第3季理監事會議，會後宣布調升貼放利率半碼（0.125個百分點），新台幣存款準備率1碼，央行預估今年經濟成長率為3.51%，明年2.9%，今年消費者物價指數2.95%，明年為1.88%。調升後，央行重貼現率將由1.5%上漲至1.625%，連三漲並創2016年3月25日的六年半新高。

央行今日宣布，全體理事一致同意調升政策利率0.125個百分點。

美國聯準會（Fed）於美東9月21日下午2時（台灣9月22日凌晨2時）宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間，是連續第三個月調升3碼，符合預期，利率水準來到2008年初最高。

Fed並暗示，為對抗通膨，將把利率繼續提高到遠超出目前水準，今年底前將再升5碼（1.25個百分點），達到4.25%～4.5%，「終點利率」會是2023年達到4.6%。點狀圖並顯示官員認為到2024年前都不會降息。

緊接聯準會之後，台灣央行今日也宣布升息半碼，為今年以來三度宣布升息，累計升息幅度為2碼。央行總裁楊金龍稍後將舉行央行理監事會議會後記者會。