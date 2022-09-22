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日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
央行今天召開第三季理監事會議，宣布升息半碼，圖為央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
央行今天召開第三季理監事會議，宣布升息半碼，圖為央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會(Fed)於台灣時間今(22)日凌晨宣布再升息3碼，基準利率上調到3.00%至3.25%之間，今年已升息12碼，創下1981年以來最密集升息幅度。台灣中央銀行今下午也舉行第三季理監事會議，央行會後宣布升息半碼(0.125個百分點)，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼，符合市場原先預期。

央行理監事會決議升息半碼，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.5%、1.875%及3.75%調整為1.625％、2%、3.875%，自9月23日起實施。

同時，此次再度透過「價量搭配」，同步調升新台幣存款準備率0.25個百分點，自10月1日起實施。

央行在今年以前，近10年國內利率「只降不升」，前一波升息已是2011年6月的事，2018年楊金龍升任央行總裁後，前年3月因應疫情降息1碼，重貼現率跌至1.125%，突破前央行總裁彭淮南時期、金融海嘯的最低紀錄，直到今年3月楊金龍任內首度升息1碼、6月決議再升息半碼，本月再升息半碼，符合市場原先預期，重貼現率已升至1.625%，且為「連三升」。

另，央行預測今年經濟成長率3.51％，明年2.9%；預測今年消費者物價指數（CPI）為2.95％、核心CPI為2.52%，明年CPI估為1.88％、核心CPI估為1.87％。

央行 升息

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