KPMG大調查 台灣資安隱藏「盲斷層」現象

KPMG今天發表「2022年台灣企業資安曝險調查報告」，結果顯示台灣企業平均防護分數僅為C級（70～80分），分數與去年相同，代表具備一般技術的駭客就能入侵多數台灣企業。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤提醒，從過去許多資安調查報告觀察到，台灣企業CEO普遍對組織的資安有著高於全球平均的信心。為了避免企業「自我感覺良好」，在面臨突如其來的資安風險時也有著相似的「盲斷層」現象，期待這份報告能協助企業找尋「盲斷層」突破盲點。

KPMG匯集多位資安專家調查台灣的六大產業，包括金融、半導體、電腦及周邊製造、電子商務、供應鏈核心及新創，經抽樣60家企業進行分析，結果平均防護分數僅為C級，表示多數企業，僅具備一般技術的駭客就能入侵。

謝昀澤表示，2022年資安整體查結果，呈現「一好五壞」的現象，除了金融業表現尚佳，其餘產業皆與金融業有明顯差距，尤其地緣政治風險導致供應鏈斷鏈可能性加劇的現在，涵蓋能源、原物料與運輸的供應鏈核心產業敬陪末座的表現，是各產業都需要關注的現象。

謝昀澤指出，企業員工社群媒體的巨量使用，所曝露出的社交工程攻擊風險，是眼前最重要的問題，員工不經意的在個人社群上，所留下的商務電子郵件等相關資訊，都可能引發駭客攻擊的啟動點。謝昀澤也提到，調查意外發現六大產業中平均分數最低之產業屬金融業，平均僅得14.14 分。由於金融業大量透過社交媒體來發布其最新資訊，像是新興金融服務、最新理財商品、更新的金融相關政策與徵才資訊等等，而上述這些公告資訊皆需留下公務聯絡訊息。因此，金融業須特別謹慎運用社群媒體，並提供員工相對應的資訊安全教育訓練，以提升員工資安意識，改善社群媒體曝險情形。

而企業資安人力不足的問題，則是台灣企業共同的隱憂，謝昀澤舉例，沒有能力與人力適當管理與維護的防火牆，與豪宅社區人人可以進入的公共開放空間無異。企業資安需要轉型，而轉型不只是需要「工具驅動」、也要「專業與人力驅動」。因此，既然對外招募不易，企業可考量透過適當的資安教育訓練培訓內部員工，藉以加強員工資安意識、第一線資安事件通報與危機處理人員的能力。

進一步探究表現較佳的兩產業則屬金融業及電子商務，謝昀澤分析，近年金融業主管機關針對資安長的設立標準，除了銀行業者外，達到一定條件與規模的保險公司、證券商、期貨商與投顧業，以及大型或從事電子商務之上市櫃公司也都必須設立資安長及配置適當數量之資訊安全員及設備，並明定將資安管理、事件影響與因應納入公司年度報告。因此他呼籲企業皆應考量自身規模與資源，設立資安長與專屬資安團隊，藉此正視企業整體的資安威脅與數位風險，讓產業生態圈資安防護更加完善。