Fed「鷹」氣逼人 投信：納高評等債、多元資產

美國聯準會（Fed）如預期升息3碼，同時語氣仍偏鷹派，使美股、台股等主要市場再度向下修正，復華投信表示，預期積極升息步調將加大股市波動度，投資組合建議可納入高評等債券，或透過多元資產配置以因應市場不確定性。

復華全球奧林匹克組合基金經理人王品昕表示，在經濟現況尚可下，Fed目前缺乏轉鴿的急迫性，預期Fed將再觀察幾次數據、確定通膨呈下行趨勢後，再放鬆語調。若金融狀況達緊縮水準、通膨壓力放緩，預期聯準會於第4季語調放軟、利率風險逐漸下降的可能性高，屆時收益類股債資產壓力可望減輕，相對看好高息、低波動等具防禦特性且評價相對便宜的資產。

復華全球債券基金經理人吳易欣表示，9月FOMC會議升息3碼至3.00~3.25%，委員們預期今年剩下的兩次會議將再升5碼，本波升息終點可能到4.50~4.75%。從點陣圖來看，2023年降息恐怕落空，Fed將花更長時間讓通膨年增率回到2%附近。

吳易欣分析，此次Fed並未上調長期的中性利率，仍維持在2.5%，代表在這波鷹派升息之後，是有降息空間的。下次會議時間為11月2日，在此之前股市可能仍處於震盪期，但因經濟前景已大幅下修，年底前也不排除Fed會改變鷹派口吻，屆時尋找逢低加碼機會，預期長天期公債殖利率上行空間或有限，並有機會發揮平衡風險之功能。