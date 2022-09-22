鋒裕匯理先進醫療科技多重資產 10月17日起盛大募集

疫情席捲全世界，加上高齡化浪潮再度襲來，都為全球醫療產業注入一股科技新活水。鋒裕匯理投信瞄準「Aging高齡化+Advanced先進化」兩大趨勢帶動醫療科技新商機，強勢推出鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金，聚焦醫療科技產業龍頭股票，搭配優質好債ETF，在全球後疫情新生活下，喜迎健康樂活新收益。

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金主要投資「先進醫療科技」相關優質企業，以掌握全球長期先進醫療科技趨勢發展。為打造穩定回報的投資組合，本基金除了配置九大醫療科技類股票外，債券部位主要投資於ETF，以兼顧投資流動性與多重資產靈活性。本基金也提供新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等多元計價幣別，提供充足的資金運用彈性，以及累積、月配息，前後收等完整級別選擇。本基金風險報酬等級為RR3 ，由台北富邦商業銀行擔任基金保管機構，預計將在10月17日至10月21日盛大募集。

根據世界衛生組織（WHO）統計資料指出，在2020年至2030年間，全球60歲以上人口佔比估將增加34%，而現今60歲以上人口數量已超越5歲以下孩童人數，預估至2050年，全球60歲以上人口數可能超過15～24歲青壯年人口數量。這代表全球需要受到醫療照護的人口數，將逐漸超過能夠提供醫療照護的人口數，因此所需要的醫療資源將更為複雜且高端，預期將驅動全球醫療科技急速發展，包含醫療體系、診斷能力、醫療工具與設備等方面。

鋒裕匯理投信看好未來龐大的先進醫療科技市場潛力，此次聯手Amundi鋒裕匯理資產管理集團旗下兩大投資專家──法國CPR Management，擁有12種主題投資、逾15年主題型投資策略歷史 以及鋒裕匯理資產管理集團旗下的Lyxor Asset Management，在攜手合作下，推出鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金，期望透過投資醫療科技產業龍頭股票及債券ETF的多元收益配置，全面照護投資人的核心資產。

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金以全球醫療科技龍頭為出發，著重關鍵技術的領先，並多元投資九大醫療科技面向，分別為診斷工具、透析/血液、醫療用品、骨科醫材、非侵入性設備、心臟病學/神經病學、手術、影像/放射治療及資訊科技與服務。

根據Bloomberg資料 指出，先進醫療科技的九大關鍵技術之相關係數大多位於-1.0至0.4的低度相關及0.4至0.7的中度相關，顯示該類投資方向與景氣榮枯具有較低程度的相關性。

鋒裕匯理投信表示，先進醫療科技企業投入的高研發成本與專利成為產業進入障礙，並帶來豐沛的獲利表現，投資前景看好。相較於科技或消費產品，先進醫療科技的剛性需求強、彈性較低，受到總體經濟循環影響小，面對目前全球經濟成長放緩、市場不確定性高的投資環境，先進醫療科技是資產配置中不可或缺的主題，投資人可適時留意以醫療科技龍頭為主軸之股債配置產品，以參與先進醫療科技產業長線商機。