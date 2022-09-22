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響應國際淨灘日 臺銀人壽守護環境永續

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺銀人壽在9月第3個星期六(9月17日)國際淨灘日，由台南分公司全體同仁攜手長期關懷社福團體再次響應淨灘活動，與關心海洋環境團體和義工，身體力行「守護海岸線 相約淨灘趣」。

淨灘當日臺銀人壽台南分公司經理謝惠蓉帶領同仁和「朝興啟能中心」及「樂憨之家」一同參與，與中、老年憨兒一同走向戶外，樂齡扶弱，在假日清晨齊聚，同心行動，撿拾海灘上各式廢棄物，一起守護海洋。參與人員個個神采奕奕，臉龐散發幸福光采，體現「做公益最美麗」！

臺銀人壽非常重視ESG和企業社會責任等議題，設有企業永續發展委員會戮力推動，透過綠色營運和社會參與，長期致力於「綠色永續」與「關懷送暖」。各地分公司除延伸服務觸角外，更深耕在地關懷；台南分公司即已連續十多年投入淨灘和植樹活動，台南市政府讚許臺銀人壽長期持續積極投入環境維護的努力與堅持，特在國際淨灘日頒給感謝狀嘉勉。

臺灣金控集團聚焦永續金融，多元並進實現社會共融與普惠金融。臺銀人壽秉持集團理念，期許在保險服務上「甲你牽手一世人」，也積極由總分公司協力利用每一次業務推展和公益活動，提升社會大眾關注度，共同關心氣候變遷、守護環境永續。

臺銀 廢棄物 公益活動

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