台灣首宗金金併！單日聲量直線飆升 「富邦併日盛」金管會點頭核准了

image source：富邦金控

文／陳盈蓉

金管會於昨（20）日公告同意富邦金融控股公司（下稱富邦金）以現金為對價合併日盛金融控股公司（簡稱日盛金），該合併案成為台灣「金金併」首例，預計年底前完成雙方金控合併。

金管會核准合併！預計年底年完成合併

富邦金在2020年12月宣布以每股13元、溢價24.8%，啟動對日盛金50%股權的公開收購，併於2021年9月16日、11月5日經雙方董事會、股東會通過，確定以現金為對價合併方式，再根據金融控股公司法、金融機構合併法等相關規定，共同向金管會申請合併許可。

合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，待雙方完成合併後，日盛金各項業務、資產負債將由富邦金承受，預計年底前會完成雙方金控合併，並在明（2023）年上半年完成富邦證券與日盛證，北富銀及日盛銀等子孫公司的整併，完成「金金併」的最後一哩路。

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台灣首宗金控併購金控案例 單日網路聲量飆升

此舉將創下兩大紀錄，一、台灣開放金控成立20年來，首宗金控併購金控案例，金控家數將從目前16家降到15家；二、富邦金成為首家適用金管會非合意併購的優惠資本計提者。待富邦金整併日盛金子銀行和子證券後，北富銀分行家數將達179家居民營銀行之首，富邦證市占率9.13%超越凱基證，僅次元大證，居后冠。

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「富邦併日盛」（時間：2022/09/14 - 2022/09/20）近一週網路聲量，共有730筆，討論高峰是在9月20日這天，該消息經新聞媒體報導，聲量直接飆升，單日就有近6百筆討論，金金併儼然成為熱議話題。

富邦金董事長：會強化銀行及證券業務 深化全方位金融服務平台

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控響應政府政策，前瞻企業未來發展，創造首宗「金金併」成功典範。富邦金合併日盛金後，可望強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，同時均衡金控多元業務發展與收益來源，深化全方位金融服務平台。

此消息一出，網友紛紛表示：「懷念存股日盛金的日子」、「下一家走入歷史的金控不知道是那一家」、「日盛金傳被併已經傳十幾年了，終於成了」、「再來是不是國泰併和泰」、「有時間在那邊併購，還不趕快把保險金判賠下來」、「有錢合併沒錢理賠」、「關穎怎麼辦？」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月14日至2022年09月20日。