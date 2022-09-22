滙豐料美聯準會高利率到2023年底 明年初到4.5-4.75%

滙豐銀今(22)日指出，聯準會的點陣圖指出將繼續升息一直到明年，從而使其政策利率在明年達到4.5%以上，滙豐預測美國政策利率將於明年初上升至4.50到4.75%，並在年內維持在同一水準，一直到明年年底，聯準會將一直維持著其較高的利率水準。

滙豐銀指出，美通貨膨脹很難快速地下降至2%，料租金和工資等服務價格持續上揚，全球化逆轉趨勢令勞工市場出現結構性改變及全球供應鏈重整，將可能使核心通貨膨脹在明年年底仍然維持在4%以上。

當市場處於盤整階段而且波動幅度仍然偏高時，投資者要如何應對以防禦經濟衰退與通膨風險？

第一，預料美將保持強勢，美元具備高息優勢，尤其是相對歐元、英鎊和日圓，而經濟衰退憂慮和地緣政治事件均助長避險情緒，是美元持續的利多因素。考慮到歐元區和英國因能源危機可能於第四季步入衰退，對歐元和英鎊的前景看法偏向悲觀。

第二，股票配置方面，滙豐保持對全球股票中性觀點，但會建議更嚴格篩選地區和類股配置，以應對可能的衰退、通膨和利率風險。

偏好優質股，投資者在衰退陰影和企業獲利不確定因素下會更關心公司基本面，優質股和業績欠佳的公司股價表現的差異化將擴大。

在通膨高漲之時，具備議價能力和邊際利潤偏高的優質公司股價將能勝過指數表現。

此外，現金流強勁並有能力派發高股息的優質公司可為股東創造更大收益，在經濟前景不確定的環境中，高股息公司的總回報展望會吸引投資人。

第三，債券殖利率飆升後，滙豐看好優質企業的中短存續期間(3至5年期)債券，因為殖利率曲線倒掛抵銷了長天期債券的天期溢價，短天期債券在利率波動下則表現較穩健。此外，預期經濟衰退的憂慮日增，將會推動全球避險資金流向優質投資等級債券。