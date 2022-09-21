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證交所 修正上市公司編製與申報永續報告書作業辦法

經濟日報／ 記者盧宏奇／即時報導

配合全球市場對企業永續發展之資訊揭露需求日增，並依據金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」目標與具體推動措施，臺灣證券交易所修正完成「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。

證交所表示，本次修正重點包括四項，首先，參考全球永續性報告協會(GRI) 2021年更新版本，修正企業編製報告書適用準則，未來應參考GRI發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製永續報告書。

第二，參酌永續會計委員會(SASB)準則，考量產業特性，訂定產業重大性且投資人關注的地永續相關指標，包括食品及餐飲收入占其全部營收比率50%以上、化工、金融保險、水泥、塑膠、鋼鐵、油電燃氣、半導體、電腦及週邊設備、光電、通信網路、電子零組件、電子通路及其他電子等產業，需依作業辦法附表一之一至一之十四，加強揭露產業永續指標。

惟考量實收資本額20億元以上未滿50億元者為首年度編製永續報告書，除食品、化工及金融保險業外，得自2024年起適用。

第三，參酌氣候相關財務揭露建議(TCFD)準則，規範應編製永續報告書企業應揭露氣候相關資訊揭露事項共九項。

第四、為進一步強化永續報告書品質，加強規範辦理永續報告書強制確信的機構與人員，於作業辦法加入「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」相關規定，並自2024年起適用，該要點將於今年度第4季發布。

證交所表示，此次作業辦法修正，除參考國際永續揭露相關準則外，亦考量國內產業特性，訂定適合國內業者適用之規範，並配合各項新訂定指標，編製問答集，提供更具體之說明，期能減少企業適用疑慮，並提供氣候相關財務資訊揭露參考範例，企業可於公司治理中心\法規及問答\問答集(https://cgc.twse.com.tw/lawQa/listCh)及公司治理中心\企業永續發展\參考資料(https://cgc.twse.com.tw/responsibilityRef/listCh )查詢。

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