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證交所創新板推廣獎勵活動8月得獎名單出爐 加碼獎項助陣

經濟日報／ 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所表示，「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」8月份得獎名單已公布於官網，獲獎證券商包括統一證券、宏遠證券及兆豐證券等多家。

為加強進一步推廣臺灣創新板（TIB）制度，並提升「合格投資人」人數，證交所自今年8月18日起至12月底止持續加碼舉辦創新板開戶推廣獎勵活動，其中含「證券商端」及「投資人端」的推廣活動。

證交所說，「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」是以證券經紀商營業據點(總、分公司)為參賽單位，競賽內容分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」。

為擴大鼓勵證券商參與，「證券經紀商努力不懈獎」」及「證券經紀商主管領導有方獎」獎項名額，在9月、10月將分別由原本30名、10名擴大為60名、30名。

此外，在獎勵投資人參與方面，尚有「創新板投資人有獎徵答抽獎活動」、「合格投資人推廣獎勵活動」及「創新板交易獎勵活動」等三項。

投資人自本年9月4日起至12月31日止採兩梯次不同遊戲形式，每梯次活動期間約2個月，完成遊戲並答對者，可獲得抽獎資格。

其次，就合格投資人部分，本年度新完成簽署「臺灣創新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，未登錄參加過上半年本活動的自然人，在活動網頁完成登錄後，即可參加「合格投資人推廣獎勵活動」抽獎，每個月將抽出100名獲得3,000元禮券。

投資人活動期間於「臺灣證券交易所2022年創新板交易獎勵活動登錄網站」完成乙次登錄後，單筆投資創新板股票1仟股以上(不含零股交易)，每成交1筆可獲得1次抽獎資格，每月依其當月投資創新板成交筆數參加抽獎，每證券帳號每月有2次中獎機會，獎項上限1,000名。

證券商 證交所

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