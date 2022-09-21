證交所校園證券投資智慧王競賽活動 26日起報名

臺灣證券交易所表示，每年為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，今年將於26日開始報名，除初賽及複賽獎金外，總決賽冠軍獎金高達10萬元，歡迎各大專院校學生踴躍組隊報名。

積極配合主管機關強化金融教育宣導與金融知識普及等各項政策，證交所除辦理「校園證券投資智慧王」競賽活動外，更透過多元行銷方式，為不同族群規劃各項活動，在結合社區大學辦理各項主題講座時，同時提供適合樂齡族群的3項主題。

在辦理網路闖關有獎徵答時，特別加設學生組，提供多樣化獎勵，鼓勵學生認識金融，學習理財，並特地規劃邀請產官學界知名講者，親赴多所學校共同辦理講座。

在各項教育宣導活動中，融入時事關心的年輕人投資入門及防範金融詐騙等風險及案例分享，以跳脫傳統方式，生動活潑深植人心的活動，達到寓教於樂，推廣全民金融知識普及的目標。

今年證券投資智慧王活動報名時間自9月26日起至10月31日止，網路初賽訂於11月16至18日連續三日舉行，12月上旬辦理各區(北一、北二、中、南區)實地複賽及財經講座，各區複賽前三名隊伍，將於12月29日齊聚證交所參加總決賽活動，爭取最高榮譽及10萬元獎學金。

今年的競賽方式，仍以防疫為優先考量，各階段賽事將嚴格執行各項防疫措施，以維護與會者健康；屆時若複賽及決賽期間受疫情影響，競賽活動將改以線上視訊方式進行。

各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍、交換生），3人即可組隊報名參加(同校不限年級、系所，大學及碩博士生亦可混搭)，詳細活動辦法請參閱官網，有興趣進一步了解競賽活動之大專院校及系所，亦可電洽活動承辦單位服務專線。