元大人壽小樹陪伴列車開進偏鄉關懷弱勢兒少 普惠金融

元大金控（2885）旗下元大人壽長期關注弱勢兒少，開辦「元大人壽小樹陪伴列車」多年來持續不輟，足跡遍及全台各角落，投注偏鄉兒少風險教育並推動普惠金融，2021年熱血的元大同仁自發性擔任服務志工，協助各地社福團體及學校推動風險與保障觀念，共計有102位偏鄉兒少受益，服務時數超過上百小時。

元大人壽指出，元大人壽深知經濟保障對弱勢族群的重要性，尤其是面臨突發緊急狀況時，因此多年來「元大人壽小樹陪伴列車」開進全台偏鄉，關注偏鄉弱勢兒少，同時進行普惠金融教育並落實公司公平待客精神。今年因疫情影響導致活動延後，17日首場在南投展開。當天「元大人壽小樹陪伴列車」來到南投陳綢兒少家園，家園內主要的服務對象為來自全省法院裁定安置的非行少年及社福保護安置少年。當年有「埔里阿嬤」之稱的陳綢女士秉持著「救一個有問題小朋友，卡贏教三個大學生。只要伊走正途，將來就不會危害社會，對社會就是資源。」的理念，成立了兒少家園，而元大人壽推動的偏鄉普惠金融教育，正與陳綢阿嬤的理念不謀而合，期許幫助這群教育資源相對匱乏的偏鄉兒少，從小扎根風險及保障知識。

元大人壽投入的不僅是愛與關懷、知識的力量，還提供微型保險予陳綢兒少家園的孩子們，期望為這群孩子打造基本保障。