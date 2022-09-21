台壽引進AI預測健康風險 貼近需求精準規畫保障

用AI預測健康風險，客製化最佳保險規畫正夯，台灣人壽攜手人工智慧新創夥伴Lydia AI，透過智能健康AI模型，可為客戶產出個人的健康風險評估報告，進一步完善保單健診及缺口分析，使用者表示，透過這項服務，了解自己健康狀態之後 ，可以更精準規畫貼近需求的保險方案，讓錢真正花在刀口上。

Lydia AI近期榮獲KPMG台灣創新科技大賽亞軍，更被FinTech Global選為世界百大AI金融科技公司，台灣人壽結合其獨創AI智能模型，攜手推出一款個人化的健康評估工具「AI健康分」APP，介面簡單易懂，僅需數個步驟即可輕易上手，於民眾擁有事前及事後之同意權，且符合資料安全標準、去識別化的基礎上，可根據自身健康數據與衛生福利部「全民健保健康存摺」紀錄，利用AI 將健康數據分析、轉化成為個人專屬的「健康分」，快速完成個人健康評估，充分掌握健康狀況與管理保健生活。

「AI健康分」可評估常見的健康風險，如癌症、慢性病、失智、住院、死亡等，透過AI模型將使用者與同年紀性別的國人進行比較，可得知在類似狀況下的風險高低，以目前最常見的風險分佈是死亡風險較低，但癌症風險稍高，建議配置增額壽險、年金險、長照險來預防長壽風險，並搭配防癌險附約來補足缺口；若是評估健康風險較高者，建議盡早在身體健康時規畫足夠的醫療保障，得以有效轉嫁健康風險，補足健康老本。

「AI健康分」APP推出後備受市場青睞，更榮獲2022年全球諮詢研究公司CELENT主辦的「年度模範保險公司獎」 （Model Insurer Awards）肯定，拿下「數據分析及人工智慧」（Data, Analytics, and AI）國際大獎。進一步透過使用者體驗回饋，客戶在使用「AI健康分」後，更能掌握未來可能面臨的健康缺口與疾病弱點，在與保險顧問討論保單規畫時，更瞭解自己需要何種保障的保險商品，有採用「AI健康分」模式而投保的保戶覺得保險顧問的規畫更貼近自己需求，打造最適方案。