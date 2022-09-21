台銀「三駕馬車」戰略奏效 前8月稅前盈餘已達136.2億

台灣銀行獲利動能「三駕馬車」戰略持續強化，台灣銀行消金、企金、政府部門業務已形成正三角。台銀董事長呂桔誠今（21）日表示，今年前8月稅前盈餘達136.2億元，超越今年度預算數103.74億元，若加上政策負擔64億元，合計已達200.5億元，且三大業務衡平穩定，整體來看今年銀行基本面仍看好。

持續推動「2030雙語國家政策發展藍圖」政策，金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、財政部國庫署長蕭家旗等，今赴遠銀雙語示範分行及台銀松江分行視察。除說明雙語分行設立推動情形，呂桔誠也提到今年台銀整體獲利狀況。

呂桔誠強調，台銀走「三駕馬車」，也就是消金、企金、政府部門業務，現在已經形成正三角形，即使市場有任何變化，其中一角若減少，另一角就會增加，整體來看衡平穩定，且資產面很穩定，資產配置、負債管理很成功。

他進一步列出4大項，強調台銀業務相當穩定。第一，至8月止，台銀存放比約71%，近6年來增加10幾個百分點，顯示資金運用效能提高、沒有浪費資金；第二，台銀存款結構改變，因定存會賠錢、活存則很賺，活存比已從38%到48.76%，也增加10多個百分點，有效使資金成本降低。

第三，台銀資產品質很好，逾放比僅0.1%，幾乎是市場逾放比的一半左右，逾放覆蓋率1306%，也高於國銀平均830%；第四，台銀在中國曝險占淨值也下降至7.6%，同樣低於國銀平均值29.1％。

但他也提到，中國曝險收益率較高，曝險下降後，台銀轉往其他業務補上，今年做了很多好的聯貸案，挹注手續費收入，目前台銀聯貸成績持續穩居國銀第一。

至於第四季業務展望，呂桔誠認為，至8月底獲利加上政策負擔已達200億元，雖有股息收入，但也有資產減損，還是要對沖掉，但看好銀行整體基本面仍好，新承作房貸也可穩健逼近2000億元目標，持續照既定目標前進。