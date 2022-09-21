滙豐銀行2023年輕銀行家培育計畫 招募起跑

滙豐（台灣）銀行2023「年輕銀行家培育計畫」正式展開招募，報名自即日起至2022年10月31日止，預計網羅10至15位傑出的金融新血，透過為期18個月至兩年不等、國際化且全面完整的培育計畫與實戰經驗，為有志進入金融業的青年人才提供國際舞台，培養成為未來國際金融領袖。

滙豐銀行針對有興趣參與短期實習培訓的同學，也同步啟動2023「暑期實習生培育計畫」，申請期限同樣至10月31 日截止。歡迎對金融業具企圖心與高度熱忱，目前就讀大三/碩一或將於2024年畢業的同學們，搭上年輕銀行家特快車，在畢業前優先於世界級金融集團歷練，預先為自己規劃璀璨未來。

「暑期實習生培育計畫」將於2023年7月進行為期8周的紮實培訓，實際參與銀行營運業務，在步調快速的金融環境中，提早為成功的銀行職涯奠定良好基礎。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為2024年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。

滙豐（台灣）商業銀行人資長王松筠表示，年輕銀行家培育計畫向來是滙豐集團人才培訓的重要策略之一，每年集團皆會挹注可觀資源，規畫完整的培訓與輪調計畫，幫助具有發展潛力的年輕學子學習跨國團隊合作、拓展視野格局、快速拓展人脈網絡，打造新世代競爭力，不僅為滙豐銀行，更為台灣金融界培養全方位的跨國金融人才。」

目前正在招募的「年輕銀行家培育計畫」，在工商金融業務處、財富管理暨個人金融事業處，與環球私人銀行皆開放名額。滙豐銀行會為每位年輕銀行家安排導師與夥伴，協助支持與引導其職涯發展，入選的優秀人才亦有機會負責銀行重要的專案，並與其他跨國人才一同與集團和亞太區高階主管交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力。

滙豐銀行「年輕銀行家培育計畫」與「暑期實習生培育計畫」皆採線上報名，可至滙豐全球培育計畫報名網頁 (https://hsbcearlycareers.groupgti.com) 應徵申請，滙豐銀行將在今年的10月5日與10月6日舉辦兩場線上說明會。