快訊

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

滙豐銀行2023年輕銀行家培育計畫 招募起跑

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐銀行2023「年輕銀行家培育計畫」招募起跑，提供專業培訓 國際交流機會。圖/資料照片
滙豐銀行2023「年輕銀行家培育計畫」招募起跑，提供專業培訓 國際交流機會。圖/資料照片

滙豐（台灣）銀行2023「年輕銀行家培育計畫」正式展開招募，報名自即日起至2022年10月31日止，預計網羅10至15位傑出的金融新血，透過為期18個月至兩年不等、國際化且全面完整的培育計畫與實戰經驗，為有志進入金融業的青年人才提供國際舞台，培養成為未來國際金融領袖。

滙豐銀行針對有興趣參與短期實習培訓的同學，也同步啟動2023「暑期實習生培育計畫」，申請期限同樣至10月31 日截止。歡迎對金融業具企圖心與高度熱忱，目前就讀大三/碩一或將於2024年畢業的同學們，搭上年輕銀行家特快車，在畢業前優先於世界級金融集團歷練，預先為自己規劃璀璨未來。

「暑期實習生培育計畫」將於2023年7月進行為期8周的紮實培訓，實際參與銀行營運業務，在步調快速的金融環境中，提早為成功的銀行職涯奠定良好基礎。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為2024年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。

滙豐（台灣）商業銀行人資長王松筠表示，年輕銀行家培育計畫向來是滙豐集團人才培訓的重要策略之一，每年集團皆會挹注可觀資源，規畫完整的培訓與輪調計畫，幫助具有發展潛力的年輕學子學習跨國團隊合作、拓展視野格局、快速拓展人脈網絡，打造新世代競爭力，不僅為滙豐銀行，更為台灣金融界培養全方位的跨國金融人才。」

目前正在招募的「年輕銀行家培育計畫」，在工商金融業務處、財富管理暨個人金融事業處，與環球私人銀行皆開放名額。滙豐銀行會為每位年輕銀行家安排導師與夥伴，協助支持與引導其職涯發展，入選的優秀人才亦有機會負責銀行重要的專案，並與其他跨國人才一同與集團和亞太區高階主管交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力。

滙豐銀行「年輕銀行家培育計畫」與「暑期實習生培育計畫」皆採線上報名，可至滙豐全球培育計畫報名網頁 (https://hsbcearlycareers.groupgti.com) 應徵申請，滙豐銀行將在今年的10月5日與10月6日舉辦兩場線上說明會。

滙豐銀行 實習

延伸閱讀

新竹縣+1416 周日13衛所加開莫德納次世代雙價疫苗專診

板橋江子翠危老都更案今動工 因地震都更詢問度增加

張善政：商業顧問案不同論文 林智堅抄襲 鄭運鵬挺抄襲

駁「A國庫錢」 張善政：宏碁助農委會多爭取169%預算

相關新聞

台銀「三駕馬車」戰略奏效 前8月稅前盈餘已達136.2億

台灣銀行獲利動能「三駕馬車」戰略持續強化，台灣銀行消金、企金、政府部門業務已形成正三角。台銀董事長呂桔誠今（21）日表示...

聯準會料將再放鷹 新台幣收貶9.5分逼近31.5元關卡

美國聯準會利率決策公布在即，美元指數強勢表態，亞洲貨幣全倒，新台幣匯率今天收盤收在31.44元，重貶9.5分，續寫逾3年...

逼近31.5元關卡！新台幣匯率貶9.5分收31.44元

新台幣兌美元匯率今（21）日以31.44元作收，貶值9.5分，台北外匯成交金額10.89億美元。

全球金融科技領域投資意願下滑 亞太投資金額創新高

KPMG安侯建業今(21)日發佈《金融科技脈動》2022半年報指出，2021年底起，金融科技市場的樂觀情緒迅速陷入對20...

國銀雙語分行快速成長 全台目前已有584家

配合政府推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，主管機關鼓勵各家銀行設置雙語分行，金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財...

台銀雙語分行年底達107家 目標在2025年全行雙語化

持續推動「2030雙語國家政策發展藍圖」政策，金管會、國發會、財政部等部會今（21）日視察遠東商銀雙語示範分行及台銀松江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。