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拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

國銀雙語分行快速成長 全台目前已有584家

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
金管會主委黃天牧視察台銀松江分行雙語方行推動情形。記者/仝澤蓉攝影
金管會主委黃天牧視察台銀松江分行雙語方行推動情形。記者/仝澤蓉攝影

配合政府推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，主管機關鼓勵各家銀行設置雙語分行，金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財政部國庫署蕭家旗等官員，今天上午前往遠東商銀（2845）和臺灣銀行視察雙語分行推動成果；黃天牧表示，兩年半來國內已設置584家雙語分行，成長率達239%，除實體雙語分行，也期盼銀行強化數位銀行的雙語服務。

黃天牧等人第一站前往遠東商銀，遠銀董事長侯金英、總經理周添財親自接待，並由個人金融事業群副總經理張小倩進行簡報及導覽說明。台北承德分行為遠東商銀第五家雙語示範分行，鄰近捷運劍潭站，連接圓山飯店 、士林夜市、台北美術館及台北表演藝術中心，立於觀光軸線，且為大士林區生活圈之入口，擁有不少外籍客戶。

為了方便外籍客戶洽辦銀行業務，遠銀提供各項友善措施，包括說明書、自動化服務區的英語標誌，周添財表示，行內同時設置支援英、越、泰、德、俄等48國語言的雙向翻譯設備，以接待並服務來自非英語系國家的外籍移工及新住民。

張小倩表示，根據雙語示範分行開辦以來的業務統計，以辦理存款最多，約占24%，其次為換匯及匯款占22%、轉帳占20%。

台銀則表是，以「培育外語金融人才」、「營造暖心雙與環境」、「友善國際金融服務」三大目標，成立雙語分行推動小組，由總經理擔任召集人，總行與分行共同努力推動第一線雙語環境，包括營業廳服務標誌、取叫號機、數位金融、台外幣提款機以及各項申請書表均提供雙語服務。

台銀已設置79家雙語分行，其中松江、天母、民權、中山四家分行提供英日語服務，今年底預計將達107家雙語分行，設置家數將領先國內金融業，還將建置更多第二外語分行，並將以2025年全球均為雙語分行作為願景。

金管會主委黃天牧（前排右二）協同國發會主委龔明鑫（右）視察遠東銀行雙語分行推動情況。記者/仝澤蓉攝影
金管會主委黃天牧（前排右二）協同國發會主委龔明鑫（右）視察遠東銀行雙語分行推動情況。記者/仝澤蓉攝影

黃天牧

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