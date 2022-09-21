KPMG：全球金融科技領域投資意願下滑

KPMG安侯建業今天發布「金融科技脈動」2022半年報指出，2021年底起，金融科技市場的樂觀情緒迅速陷入對2022上半年可能會出現衰退的擔憂。俄烏衝突、持續性的供應鏈挑戰以及通脹和利率上升等相關的不確定性皆對上市公司和私營公司都造成了影響。

報告顯示，全球對金融科技的投資金額從2021上半年的3372宗交易的1112億美元，下降至2022上半年的2980宗交易的1078億美元。美洲和歐洲、中東和非洲地區的金融科技投資和交易總額均有所下降，而亞太地區在交易數量下降的情況下，卻創造了金融科技投資的年度新高。另外，2022上半年，支付領域占金融科技投資的最大份額（436億美元），其次是加密貨幣（142億美元）。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2022上半年，許多因素共同影響了全球金融科技投資的上升軌跡，包括地緣政治的不確定性、公開市場的動盪、持續的供應鏈中斷和挑戰、高通貨膨脹以及利率上升。由於各種不確定性因素看似尚未有結束的跡象，進入2022年下半年，市場挑戰預計將持續，投資者越來越關注營收增長、盈利能力和現金流。隨著成熟行業出現整合，投資者在估值下行的壓力下將持續尋找更有吸引力的交易機會，併購活動有望增長。

李逢暉說，全球金融科技市場在2021年表現非常突出，這讓2022年的投資成果顯得較為疲弱。事實上，市場只是回到了2019年和2020年的水平。除去2021年的特殊表現，全球金融科技投資在2022上半年還是顯得相當積極。雖然市場的不確定性預計將持續到2022下半年，但金融科技具有吸引投資人的多樣性，短期內依然有助於保持對該領域的投資相對穩定。

KPMG統計，2022年經過了半年，亞太地區的金融科技投資就已創下了418億美元的破紀錄年度新高，這主要得益於三筆大型併購交易，分別是美國行動支付公司Block以279億美元收購澳洲的新創支付公司Afterpay，美國私募基金業者KKR以21億美元收購日本的Yayoi，以及澳洲線上基金交易平台Superhero和加密交易平台Swiftx以10億美元合併。除此之外，新加坡的金融科技公司Coda Payment融資6.9億美元，印尼的金融科技公司Xendit融資3億美元，印度的金融科技公司Stashfin和金融服務公司Oxyzo分別融資2.7億美元和2.37億美元。

在亞太地區，過去12至24個月中引起大量興趣和炒作的金融科技子行業在2022年上半年大幅降溫，包括零售支付、保險科技和B2C解決方案。加密貨幣，NFT和區塊鏈也不再是投資熱點。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏指出，2022年上半年裡最受亞太地區投資者關注的關鍵領域包括供應鏈管理、網路資安與隱私、個資管理以及公司治理和合規性。除了專注於加密領域的基礎設施公司，開放資料領域也獲得了穩健的投資。

賴偉晏預測，隨著世界在經濟衰退的邊緣，金融科技投資者在2022下半年可能會加強對B2B公司的關注，以幫助這些企業提高效率或擴大其價值主張。此外，金融科技公司預計將持續專注於數據導向的解決方案，試圖尋找其他方法來收集、評估和利用數據，以使他們的產品在企業和消費者眼中有所不同。另外，隨著網路安全問題越來越受到大多數企業的關注，網路安全自動化可能會越來越受到關注，以作為改善網路安全管理、管理人才短缺和提高運營效率的一種手段。