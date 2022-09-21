荷包縮水也要扣款 五檔定期定額人氣基金一表掌握

今年持續受到升息及通膨影響，股市震盪劇烈。不過，震盪盤勢對長線的定期定額投資人來說，反而是有利的，因為可以用更便宜的價格布局。而長線投資者更重視穩定性，就算萬物皆漲，還是有就算縮衣節食也要持續扣款的基金，以累積對抗通膨的資本。

這些荷包縮水也要扣款的基金，集中在老牌基金公司統一投信旗下。最具人氣的前五檔基金，主要是台股及大中華股票型，近十年的年化報酬率都有10%以上，對比台股加權指數同期間的年化報酬率為7.3%，顯示優質的主動式基金能帶來更豐厚的報酬，加快財富自由的速度。

根據投信投顧公會統計，全體投信基金8月定期定額扣款金額總計42.74億元，統一投信以6.64億元的規模排名第一，扣款筆數及人數也分別以13.67萬筆及8.75萬人奪冠。自2020年4月以來，不論市況好壞，皆未改變統一投信「三冠王」地位，在鐵粉投資人的支持下，基金界定期定額人氣寶座，已坐穩長達29個月。

統一投信定期定額前五大基金，橫跨台股一般型、台股科技型及大中華區域。並以成立長達22年的統一大滿貫基金為首，8月定期定額扣款金額超過9,000萬元。同為長青基金的統一黑馬基金，則以8,610萬元緊追在後。排名第三的統一強漢基金，主要投資大中華市場，8月定期定額扣款金額近8,000萬元，也是全市場定期定額扣款金額最多的海外股票型基金，為長期投資人投資海外首選。

台股科技型的統一奔騰基金，8月定期定額扣款金額近7,000萬元，為統一投信第四大熱門基金，今年更獲頒第六屆BENCHMARK《指標》雜誌台灣年度基金大獎：最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳。排名第五的統一全天候基金，8月定期定額扣款金額約5,600萬，亦是境內股票型基金淨值王，截至9月15日，淨值高達179.35元。

統一全天候基金經理人林世彬指出，台股目前本益比才11倍，比金融海嘯時還便宜，且基本面有望逐步好轉，加上新產品、新規格提升等題材帶動，台股後市仍有行情可期。

統一強漢基金經理人林鴻益也表示，下半年經濟成長加速及政策支持，使中國股市有望開啟長期向上的牛市行情，可以趁反覆打底階段，分批布局。