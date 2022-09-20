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中壽新商品 助公教人員顧退休保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中壽新商品同時滿足公教人員的保障及資產累積需求，讓退休生活年年心喜。圖/中壽提供
中壽新商品同時滿足公教人員的保障及資產累積需求，讓退休生活年年心喜。圖/中壽提供

根據世界銀行提出的「三層式老年經濟保障模式」，退休金來源主要分為三層：第一層社會保險，第二層雇主提供的退休金，以及第三層的個人準備。公教人員由於收入及退休金穩定，一直是讓人稱羨的工作，然而隨著通膨風險持續升高，台灣社會有邁入少子化及高齡化的趨勢，再加上年金制度改革，公教人員若想要在退休後過上安穩的高品質生活，勢必得加強第三層來源在退休前多準備。

有鑒於此，中國人壽新推出「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，助公教人員補足保障缺口，樂退生活年年心喜。

收入穩健是公教人員退休準備上的一大優勢，然而退休準備不是攢一筆錢就好，還要打造穩定現金流，以及準備期間及退休後的保障規劃。因此，中壽建議公教人員不妨選擇「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，繳費首年即享高保障且保障終身，多幣別資產配置能分散環境波動下資產減損的風險，能同時滿足保障及資產累積的需求，公教人員或其家屬皆可投保，將關愛之心傳續給家人。

「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」以美元計價，繳費年期可依自身需求選擇6年及10年，並提供多種保險費費率折減，最高可折減3% 。投保本保險經核保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，且設計2至6級失能豁免保險費機制，轉移風險之餘，更能讓保障不中斷。

此外，以宣告利率（非固定，實際宣告利率以中國人壽公告為主）為基礎，有機會年年享增值回饋分享金（非保證給付項目），繳費期滿後符合條件可年年領取生存保險金，讓退休後也能有一筆穩定現金流。另外，分期定期保險金給付的設計，彰顯保險本質及保障精神，讓關愛持續照顧您的摯愛。

以40歲的金先生投保「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型 」為例，投保保險金額12萬7,472美元，繳費期間6年期，原始年繳保費為2萬美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為1萬9,400美元，投保後首年即享有12萬7,472美元壽險保障。

假設投保後未來各保單年度宣告利率同現行2022年9月宣告利率下（非固定，未來實際宣告利率以中國人壽公告為主），增值回饋分享金第1~6保單年度選擇以繳清保險方式增加保險金額，第7保單年度（含）以後選擇現金給付，第7保單年度起即可領取1,834美元，且未來還會逐年遞增。

繳費期滿後，第7保單年度起可年年領取生存保險金1,668美元，讓金先生能享受樂退人生。

保險金 中國人壽 退休金

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