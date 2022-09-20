彭博MSCI ESG固定收益指數系列 擴展至中國市場

彭博和MSCI宣布推出彭博 MSCI中國 ESG 指數系列，包括九個環境、社會和治理（ESG）指數。 這是彭博 MSCI 指數家族中第一個追蹤人民幣債券及中資美元債券市場表現、同時考量 ESG 和社會責任投資（SRI）因素的指數系列。

新推出的指數系列包含基於彭博中國綜合指數、彭博中國高流動性信用債指數以及彭博中資美元信用債指數編制的三類旗艦 ESG 指數。首先是彭博 MSCI中國 ESG 加權指數，依據 MSCI ESG 評級和 MSCI ESG 評級動能調整上市公司的市場權重。

第二是彭博 MSCI 中國社會責任投資（SRI）指數：剔除主要收入以酒類、煙草、爭議性武器、核能和基因改造生物（GMO）等為來源的上市公司。三是彭博MSCI 中國可持續發展指數，根據 MSCI ESG 評級進行正面篩選，僅包括 ESG評級為 BB 及以上的上市公司，並排除爭議事件評分為「紅色」 的上市公司。

彭博亞太區指數產品負責人莊戟表示，永續發展對地球和我們共同的未來都至關重要。如今，將ESG 納入考量，已成為全球投資者的當務之急。在持續推進指數解決方案在全球永續投資領域應用之際，很高興進一步擴展 ESG 指數產品，以滿足希望增加中國債券市場部位的投資者的需求。

MSCI 亞太區指數產品主管 Douglas Walls 表示，隨著更多的投資者利用 ESG 數據及工具以協助他們做出投資決策，ESG 標準對於投資或營運於中國的國內或國際機構日益重要。MSCI 一直視ESG及永續性為其業務重點之一，藉此了解 ESG 因素對投資風險與回報的影響。很高興能推出全新指數系列，將致力透過相關的分析及洞悉，協助投資者在永續投資的路上自如應對。