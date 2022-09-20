高峰未見盡頭 防疫險加疫苗險理賠逼近千億大關

國內每日確診數未出現明顯下降，導致防疫險理賠高峰仍看不到盡頭。據金管會保險局今公布最新統計，今年以來到9月19日止，防疫險理賠達777.6億元，若加計疫苗險理賠的211億元，整體防疫險相關保險理賠高達988.6億元，本週就會突破千億元大關。

據保險局公布，今年以來到9月19日止，防疫險理賠金額達777.6億元，若與保費收入45.2億元相較，理賠金額已遠超過收進來的保費收入17倍之多。防疫險理賠金額每週仍以近60億元速度增加中，以12日到19日7天來說，仍然單週增加約64億元，理賠增加速度還沒有明顯下降，高峰還未過去。

截至9月19日止，防疫險承保件數約474.2萬件，但理賠件數達203萬件，等於防疫險理賠比率高達42.8%，因爲許多保戶可能投保不止一張防疫險，理賠率比國內確診率高。

疫苗險部分，今年以來到9月19日止，理賠金額也達211億元，理賠件數近51萬件，且仍然以每週近30億元的理賠速度增加中。