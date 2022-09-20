富邦金併日盛金獲金管會同意 日盛金將終止上櫃

金管會今宣布，同意富邦金合併日盛金，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，待兩家金控公告合併基準日後，合併基準日前30個營業日需向櫃買中心申請日盛金終止上櫃。

金管會表示，同意富邦金以現金為對價合併日盛金，此案在去年9月16日經富邦金及日盛金董事會決議通過，並於去年11月5日經雙方股東臨時會表決通過，富邦金以現金為對價支付富邦金以外的日盛金其他所有股東，並於今年6月17日經雙方股東會同意通過調整合併對價。

金管會表示，依金融控股公司法、金融機構合併法等相關規定，富邦金與日盛金共同向金管會申請合併許可，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，待雙方完成合併後，日盛金各項業務、資產負債將由富邦金承受。

銀行局副局長林志吉表示，依富邦金的規劃，取得金管會同意後，由二家金控的董事長共同決定合併基準日，初步規劃是在取得同意後2個月內，並依規定於合併基準日前30個營業日前向櫃買中心申請日盛金終止上櫃。

據金管會統計，到5月底富邦金持有日盛金股份約74%，而日盛金大股東建群（CTL)到5月底持有日盛金股份還有9%左右。