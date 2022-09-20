快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦金併日盛金獲金管會同意 日盛金將終止上櫃

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今宣布，同意富邦金合併日盛金，而日盛金也將終止上櫃。富邦金控/提供
金管會今宣布，同意富邦金合併日盛金，而日盛金也將終止上櫃。富邦金控/提供

金管會今宣布，同意富邦金合併日盛金，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，待兩家金控公告合併基準日後，合併基準日前30個營業日需向櫃買中心申請日盛金終止上櫃。

金管會表示，同意富邦金以現金為對價合併日盛金，此案在去年9月16日經富邦金及日盛金董事會決議通過，並於去年11月5日經雙方股東臨時會表決通過，富邦金以現金為對價支付富邦金以外的日盛金其他所有股東，並於今年6月17日經雙方股東會同意通過調整合併對價。

金管會表示，依金融控股公司法、金融機構合併法等相關規定，富邦金與日盛金共同向金管會申請合併許可，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，待雙方完成合併後，日盛金各項業務、資產負債將由富邦金承受。

銀行局副局長林志吉表示，依富邦金的規劃，取得金管會同意後，由二家金控的董事長共同決定合併基準日，初步規劃是在取得同意後2個月內，並依規定於合併基準日前30個營業日前向櫃買中心申請日盛金終止上櫃。

據金管會統計，到5月底富邦金持有日盛金股份約74%，而日盛金大股東建群（CTL)到5月底持有日盛金股份還有9%左右。

富邦金 日盛金 金管會

延伸閱讀

淨零ESG勢不可擋 金管會：產業關注5大WATCH趨勢

金管會同意富邦金合併日盛金案 日盛金將終止上櫃

相關新聞

金管會同意富邦金併日盛金案 富邦金回應了

金管會今（20）日同意富邦金控（2881）合併日盛金控（5820）。金管會表示，兩家公司合併案於2021年9月16日經富...

拿回人生主控權！退休公教聰明為自己多存一桶金

明年(2023)年7月1日退撫新制上路，讓人一則以喜、一則以憂，喜的是，退撫新制採「確定提撥制」，新進公教人員無須再擔憂...

央行踩煞車 新台幣豬羊變色終止連5貶收31.345元

新台幣跌跌不休，上週才跌破31元整數大關，匯價還是步步走低、向31.5元靠攏；為了避免台幣成為「失速列車」，中央銀行今天...

高峰未見盡頭 防疫險加疫苗險理賠逼近千億大關

國內每日確診數未出現明顯下降，導致防疫險理賠高峰仍看不到盡頭。據金管會保險局今公布最新統計，今年以來到9月19日止，防疫...

富邦金併日盛金獲金管會同意 日盛金將終止上櫃

金管會今宣布，同意富邦金合併日盛金，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司，待兩家金控公告合併基準日後，合併基準日前3...

淨零ESG勢不可擋 金管會：產業關注5大WATCH趨勢

金管會今天表示，各產業應注意5大ESG趨勢「WATCH」，包含避免漂綠、壓力測試納入氣候風險等；財政部指出，金融機構是資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。