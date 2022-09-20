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台新銀力倡淨零 首創推出建築能效標示優惠貸款

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
台新三十力倡淨零環境永續，首創推建築能校標示優惠貸款。台新提供
台新三十力倡淨零環境永續，首創推建築能校標示優惠貸款。台新提供

台新30周年以「認真‧永續」為主軸，積極深化各項ESG作為，不但攜手各界夥伴與民眾共同推動永續，號召全民從日常生活食衣住行中落實「From Zero to Hero」，共同成為化解氣候危機的英雄之外，亦持續精進責任投融資業務，支持綠色暨永續放款，協助低碳運具、循環經濟以及再生能源產業發展。

台新銀行法人金融總處執行長林淑真表示，為強化金融業資金引導的關鍵角色，開業界之先河，首創推出建築能效標示優惠貸款，台新銀行要為環境永續增添一份心力。

林淑真指出，台新以全面性的角度來規劃並推動永續。除了與民眾日常生活息息相關的電動車優惠車貸、綠建築優惠房貸、綠色信貸之外，台新銀行配合內政部甫推動的近零碳建築政策，推出不動產連結「建築能效標示」優惠貸款，新動撥戶購置不動產或抵押之擔保品，獲內政部核發建築能效標示3分(含)以內之高節能等級認證者，得適用優惠貸款利率，台新希望能引導更多的建築物申請建築能效認證，汰換耗能設備、更換節能燈具以有效節能，與企業並肩落實環境永續。

除此之外，台新也推動永續連結貸款，以協助民眾取得永續轉型所需資金，透過「綠色金融服務平台」，串連並整合銀行內外多項系統，是國內率先同業銀行完整涵蓋獲客、申請、進件、徵審、評分、送保的平台，截至今年7月止，中小企業放款較去年12月底新增達新台幣350億元。

面對全球氣候變遷議題，林淑真說明台新已充分展現淨零決心，包含先前已承諾的不新增採煤礦場融資、不新增燃煤電廠專案融資之外，更已研擬對全面性的煤產業、非典石化油氣產業訂定脫碳路徑及汰除年限，逐步增強資金引導力道。為了積極減碳淨零，台新日前亦獲科學基礎減量目標倡議組織審核減碳目標通過，嚴謹管控自身營運及投融資的減量情形與目標達成。

此外，台新銀行創新的綠色金融服務平台兼具金融服務品質、可及性及使用性，榮獲2022年國家品質玉山獎「最佳產品類」獎項以及臺灣永續行動獎經濟發展獎銀獎肯定。

林淑真強調，台新銀行持續認真推動永續，善盡金融業資金引導的關鍵角色，此次推出建築能效標示優惠貸款，期盼為環境永續善盡心力引導各界一起攜手淨零，台新是永續的智慧好夥伴。

台新 金融業 減碳

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