HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡 7-ELEVEN獨家預購
搖出好運氣就是現在。虎年進入下半場，悠遊卡攜手7-ELEVEN特別壓軸推出虎年限定的「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡-虎來運轉」，讓你延續虎年的氣勢，兔年還能繼續好運下去。
「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡-虎來運轉」不但造型可愛，還有「闔家平安」、「富貴大吉」、「幸福圓滿」三張幸運籤，隨搖隨出，讓你天天都能搖出好運氣。
「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡-虎來運轉」將自9月20日11時至9月26日23時59分在7-ELEVEN ibon生活便利站獨家開放限時不限量預購，每張售價499元，想要好運隨時帶著走，你就會需要「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡-虎來運轉」虎哩搖出好運氣。
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