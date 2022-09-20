HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡 7-ELEVEN獨家預購

搖出好運氣就是現在。虎年進入下半場，悠遊卡攜手7-ELEVEN特別壓軸推出虎年限定的「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡-虎來運轉」，讓你延續虎年的氣勢，兔年還能繼續好運下去。

「HELLO KITTY搖搖籤筒造型悠遊卡-虎來運轉」不但造型可愛，還有「闔家平安」、「富貴大吉」、「幸福圓滿」三張幸運籤，隨搖隨出，讓你天天都能搖出好運氣。