國泰兒繪比賽戶外寫生 畫出對地球最好的一件事

國泰金控（2882）主辦的第47屆全國兒童繪畫比賽重頭戲「戶外寫生活動」，17日在台北市青年公園登場，今年以「對地球最好的一件事」為徵畫主題，吸引眾多愛好繪畫的家庭參與，在好天氣下用色彩，表達對愛護環境的主張。

在畫布描繪美好未來，敢行動才能創造感動。

國泰人壽協理廖昶超表示，兒繪比賽持續舉辦47年來，每年都以不同主題，邀請孩子跟家長腦力激盪，透過畫筆去描繪出對世界更好的想像。

廖昶超說，國泰始終相信，只要敢想像，就一定有機會可以看見，「要先敢行動，才能創造感動，如同國泰的企業精神，你比你想的勇敢！」

國泰投入永續活動多年，鼓勵員工從生活中簡單的事情做起，也透過各種方式倡議ESG議題，成效斐然。行之有年的國泰兒童繪畫比賽，近年來更特別關注環境議題，透過徵畫主題去鼓勵孩子愛運動、了解種樹的重要，從小開始培養永續觀念，透過思考並落實到生活中，透過實踐去愛護地球，長久實行下來，就會讓這個世界越來越好。

繪本共讀報名秒殺，用閱讀扎根環境理念。

今年戶外寫生也特別創新，邀請講師現場進行「繪本共讀」，藉由親子共讀《 聽 ，地球在說話》、《小雞過生日》兩冊繪本，引導親子更深入討論環境議題，從小開始扎根永續觀念，埋下一顆愛護世界的種子；在報名表上，國泰也特別請參賽者填寫最關注的環境議題，未來累積資料後，可提供需要的團體做為參考。

畫出美好地球，希望喜愛的動物們別消失。

北市康寧國小一年級的林同學，跟著爸爸跟弟弟首度來參加戶外寫生，她畫了很大的一顆地球，畫面中呈現她最喜歡的山、雲、太陽、草原，她說「希望我最喜歡的兔子跟海豚，能夠永遠開心地活在地球上」。

林爸爸也分享，活動規畫很豐富，尤其繪本共讀部分，學習到許多挑選繪本的技巧，未來也會多花時間跟孩子一起共讀，他也很肯定國泰倡導環境議題的做法，「讓來參加的家長們其實很有共鳴性。」

從台中專程北上參加活動寫生的胡爸爸一家人，帶著太太跟孩子一起在草地上鋪著野餐墊，用色彩描繪如何讓世界變更好；胡爸爸說，地球暖化日益嚴重，對環境造成影響，他們在家中會作好垃圾分類，也會注意不要浪費電力，從日常生活中學習愛護地球。

胡妹妹的畫作上，特別強調了垃圾分類重要性，她笑說「每個人多做一點點，可以讓地球變得更好。」

第47屆國泰全國兒童繪畫比賽即日起徵畫至10月3日，